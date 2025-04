Unieke, radicale wissel van trainer Ron Jans levert FC Utrecht onverwachts een resultaat op tegen Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles en FC Utrecht hebben elkaar zondag in evenwicht gehouden. In Deventer kwam de thuisploeg al vroeg op voorsprong, maar na een dubbele, radicale wijziging van trainer Ron Jans kwamen de Domstedelingen toch nog langszij: 2-2.

Na veertien speelminuten kwam Go Ahead Eagles al op een 1-0 voorsprong. Oliver Antman, de directe tegenstander van Souffian El Karouani, had een fraaie dribbel in huis en hij legde terug op Victor Edvardsen. De spits schoot van dichtbij de openingstreffer binnen.

De 2-0 viel drie minuten na het eerste doelpunt. Opnieuw stond Antman aan de basis van de treffer, en hij bediende ditmaal Mathis Suray. Laatstgenoemde zorgde met een geplaatst schot voor de dubbele voorsprong.

Jans keek het na de tweede tegentreffer nog twintig minuten aan, maar besloot toen radicaal in te grijpen. El Karouani werd naar de kant gehaald voor Oscar Fraulo, terwijl ook Alonzo Engwanda geslachtofferd werd en naar de kant moest voor Kolbeinn Finnsson.

El Karouani was woest om zijn vroege wissel en hij weigerde de staf een hand te geven. Hij zat duidelijk geïrriteerd op de bank.

Toch sorteerde de gewaagde wissel van Jans direct het gewenste effect, want binnen vijf speelminuten werd de stand gelijkgetrokken door FC Utrecht.

De 2-1 kwam in de 43ste speelminuut op naam van Yoann Cathline, die scoorde met een fraai afstandsschot en doelman Jari De Busser compleet verraste. De 2-2 werd genoteerd door Miguel Rodríguez.

In het tweede bedrijf gingen beide teams nog nadrukkelijk op zoek naar de winnende treffer, maar die werd niet meer gevonden. De grootste kans was voor Antman, die zijn schot een kwartier voor tijd geblokt zag worden. Verder belandde een schot van afstand van Suray op de lat. Namens FC Utrecht schoot Fraulo van binnen de zestien over.