Ultra's van Ajax-opponent Marseille hebben confrontatie met spelers

Maandag, 18 september 2023 om 12:15 • Jan Hoeksema • Laatste update: 12:47

Olympique Marseille is donderdagavond de tegenstander van Ajax in de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League. Bij Ajax is het momenteel zeer onrustig, maar ook Marseille-fans hebben genoeg te klagen over hun ploeg. De supporters van de Franse ploeg waren woedend na het gelijkspel tegen Toulouse (0-0) zondagavond, waarna het tot een confrontatie kwam met de staf en selectie van Marseille.

Eerder dit seizoen liep de ploeg ook al plaatsing voor de groepsfase van de Champions League mis toen het na penalty's werd uitgeschakeld door Panathinaikos. De Ajax-opponent kwam dit weekend voor de derde keer dit seizoen niet verder dan een gelijkspel, dit keer zelfs tegen een laagvlieger in de vorm van Toulouse. Deze wedstrijd bleek voor een aantal fanatieke supporters de druppel.

"Maak je shirt nat of ga weg", klonk het tijdens de wedstrijd al vanaf de tribunes in het Stade Vélodrome. Na afloop werden de spelers door de ultra's geconfronteerd met de in hun ogen teleurstellende prestaties. "Het is normaal dat de supporters veel van ons eisen", vertelde basisspeler en aanvoerder Valentin Rongier na afloop voor de camera bij Prime Video. "Maar er zitten geen saboteurs in deze groep en dat is ook te zien, denk ik."

Ook trainer Marcelino ziet dat zijn ploeg nog niet het gewenste niveau haalt. "We mistten vandaag precisie in de laatste fase van de aanval, onze aanvallers hadden pech", vertelt de Spaanse coach. "We moeten meer als een team spelen, maar waar ik me het meest zorgen om maak is hoeveel moeite we hebben met scoren."