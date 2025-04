Uitgerekend André Onana begaat enorme blunder tijdens Olympique Lyon - Manchester United

André Onana is donderdagavond lelijk de fout ingegaan bij Manchester United. De 29-jarige doelman ging onder een vrije trap van Thiago Almada door en stond zo aan de basis van de 1-0 van Olympique Lyon.

Onana was sowieso al de meest besproken man van het veld, überhaupt voordat er ook maar een bal was getrapt. De keeper werd bij het betreden van het veld massaal uitgefloten door de Franse aanhang.

Dat had alles te maken met de publieke ruzie tussen de Manchester United-goalie en Lyon-middenvelder Nemanja Matic. Onana stelde vóór het duel dat the Red Devils op papier veel betere spelers hebben dan Lyon.

Matic werd woensdag op de persconferentie geconfronteerd met de woorden van de Kameroener en baarde opzien met zijn keiharde reactie. "Ik respecteer iedereen, maar om dat te zeggen... Dan krijg je ook een antwoord”, vertelde de voormalig speler van onder meer Manchester United. “Als je één van de slechtste keepers in de geschiedenis van Manchester United bent, moet je oppassen met wat je zegt.”

“Als David de Gea, Peter Schmeichel of Edwin van der Sar het zegt, dan zal ik mezelf vragen stellen. Maar als je statistisch één van de slechtste keepers bent in de moderne geschiedenis van Manchester United... Hij moet het laten zien voordat hij praat.”

Onana reageerde daar even later weer op. “Ik zou nooit respectloos zijn tegenover een andere club. We weten dat het morgen (donderdag, red.) een moeilijke wedstrijd wordt tegen een sterke tegenstander.”

"Ik heb in ieder geval prijzen gewonnen met de beste club ter wereld. Sommigen kunnen dat niet zeggen." Matic won geen prijzen tijdens zijn vijfjarig dienstverband bij Manchester United.