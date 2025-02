UEFA nomineert PSV-uitblinker én een voormalig Eredivisie-speler als Speler van de Week

De knappe prestatie van PSV tegen Juventus (3-1, red.) is ook bij de UEFA niet onopgemerkt gebleven. Waar Noa Lang woensdagavond al werd uitgeroepen tot Man of the Match, is de linksbuiten nu ook genomineerd door de Europese voetbalbond als Speler van de Week. De PSV-uitblinker krijgt concurrentie van onder anderen een voormalig Eredivisie-speler.

Wat Bosz betreft spant één speler de kroon na PSV-Juventus: Noa Lang. De excentrieke buitenspeler was onder meer goed voor de fenomenale assist op de 1-0 van Ivan Perisic.

“Dit is de Noa zoals we hem kenden vóór zijn blessure”, legt Bosz uit aan Noa Vahle, die ook nog wijst op de inmiddels vergeten vertrekwens van Lang. “Hij is natuurlijk lang geblesseerd geweest en heeft hard gewerkt om terug te komen.”

“Dan is het ook weer zoeken naar je vorm en al die dingen die je net noemt zijn er ook nog tussendoor gekomen.” Inmiddels is de aanvaller terug op niveau. “Ik ben blij voor hem, blij voor PSV, blij dat, ook met de fans, dit de uitkomst is. Ik vond hem écht goed spelen, ouderwets goed.”

Ook de UEFA zag Lang schitteren tegen Juventus. De aanvaller werd verkozen tot Man of the Match en is genomineerd tot Speler van de Week. Lang heeft concurrentie van drie spelers in de verkiezing om de prestigieuze prijs.

Een van de concurrenten is Kylian Mbappé. De Franse aanvaller schoot Real Madrid eigenhandig naar de achtste finales van de Champions League met een hattrick tegen Manchester City.

Oud-Feyenoorder Orkun Kökcü staat ook in het lijstje. Hij maakte in de slotfase van het thuisduel met AS Monaco de bevrijdende treffer (3-3) voor Benfica, dat vorige week het uitduel met 0-1 had gewonnen. Tot slot is ook Paris Saint-Germain-middenvelder Vitinha genomineerd. De Portugees was belangrijk met een doelpunt tegen Stade Brest (7-0, red.).