Twente ziet opvolger gestopte Brama in de Eredivisie: ‘Hij is serieus in beeld’

Dinsdag, 30 mei 2023 om 14:45 • Bart DHanis • Laatste update: 15:20

FC Twente heeft Carel Eiting geïdentificeerd als opvolger van de recent gestopte Wout Brama, zo meldt Tubantia-journalist Leon ten Voorde in De Ballen Verstand, de voetbalpodcast van het regionale dagblad. Naast Brama gaat ook Ramiz Zerrouki Twente verlaten. Hij vertrekt wanneer de transfermarkt opent voor zeven miljoen euro naar Feyenoord. Eiting moet het gat dat de twee middenvelders achterlaten op zien te vullen in het Grolsch Veste.

“Hij is serieus in beeld bij Twente, al een tijdje”, begint Ten Voorde zijn verhaal. “Maar het is een dure jongen, een flinke investering. Je gaat wel echt richting de twee miljoen, denk ik. Ze hebben natuurlijk Zerrouki verkocht voor een bedrag waar ze tevreden over zijn, dus is er wel geld om te investeren. Als ze Europees voetbal halen dan moeten ze snel de selectie op orde maken, maar ze zullen niet de enige geïnteresseerde club zijn.” Eiting ligt nog tot medio 2024 vast bij FC Volendam.

Naast Eiting hebben de Tukkers ook interesse in PEC Zwolle-middenvelder Younes Taha. Hij werd afgelopen zomer door Zwolle opgepikt uit het tweede elftal van Volendam en maakte veel indruk bij de Blauwvingers. De spelmaker speelde met veertien doelpunten en twee assists een grote rol bij de directe promotie van zijn club. “De mensen bij Twente zijn heel enthousiast over hem. Ze zien veel potentie in hem. Er is veel concurrentie uit het buitenland, maar hij zou het liefst in Nederland blijven”, aldus Ten Voorde.

Ook wordt Youri Regeer naar verwachting gepresenteerd in Enschede. Een transfer van de jonge vleugelverdediger van Ajax hangt al langer in de lucht, maar is nu echt rond. Het schijnt echter wel dat Ajax een terugkoopclausule heeft bedongen. “Hoe hoog die clausule precies is, ga ik niet zeggen, maar als Ajax hem binnen twee jaar besluit terug te kopen, heeft Twente alsnog een prima deal gemaakt”, besluit Ten Voorde.