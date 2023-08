Twente wint van Zwolle, maar ziet twee basisspelers geblesseerd uitvallen

Zondag, 20 augustus 2023 om 16:31 • Bart DHanis • Laatste update: 16:47

FC Twente heeft de tweede overwinning van het seizoen geboekt. In de eigen Grolsch Veste was de ploeg uit Enschede met 3-1 te sterk voor PEC Zwolle. Michal Sadílek en Sem Steijn maakten de eerste twee doelpunten namens Twente. Zwolle-doelman Schendelaar maakte later nog een ongelukkige eigen goal. Voor Zwolle was Ferdy Druijff trefzeker vanaf de penaltystip. Twente-fans zullen echter met gemengde gevoelens terugkijken op het duel, daar de ploeg al na dertig minuten Joshua Brenet én Youri Regeer geblesseerd zag uitvallen. Dat betekent slecht nieuws in aanloop naar het duel met Fenerbahçe van aankomende donderdag.

In de eerste Overijsselse derby van het seizoen schoot Twente uit de startblokken. Na iets meer dan een kwartier legde Steijn de bal terug op Sadílek, die de bal van twintig meter afstand via Zwolle-verdediger Zico Buurmeester in het doel knalde: 1-0. Luttele minuten later sloeg het noodlot twee keer toe voor de thuisclub. Zowel Regeer als Brenet moest voor de dertigste minuut het veld met een blessure verlaten. Na iets meer dan een half uur spelen leek Younes Namli Zwolle langszij te gaan schieten. Hij passeerde Twente-doelman Lars Unnerstall en werd vervolgens gevloerd door de Duitse doelman, waardoor de bal door Serdar Gözübüyük op de stip werd gelegd. Druijff faalde niet en maakte zijn eerste van het seizoen:1-1.

Vlak na rust stond het publiek al bijna te juichen toen Ricky van Wolfswinkel ploeggenoot Steijn alleen op de Zwolle-doelman afstuurde. De middenvelder wachtte echter te lang met schieten en zijn poging werd op het laatste moment geblokt. Twente bleef aandringen in het eerste kwartier na rust: Steijn en Van Wolfswinkel kregen grote kansen op een doelpunt, maar schoten beiden over. Na precies een uur spelen liet ook de uitploeg weer van zich horen. Druijff kreeg een bijna niet te missen kans in zijn schoot geworpen en schrok er waarschijnlijk zelf van, want hij had het vizier totaal niet op scherp en raakte de bal helemaal verkeerd.

Na driekwart wedstrijd besloot Twente-trainer Joseph Oosting in te grijpen en zowel Michel Vlap als Naci Ünüvar in te wisselen. Mats Rots en Manfred Ugalde verlieten het veld. Mats Rots is het broertje van Daan Rots, die ook aan de aftrap begon namens de Tukkers. Na zeventig minuten spelen kreeg Zwolle via Druijff weer een grote kans, maar dit keer wist Unnerstall knap redding te brengen op een poging van dichtbij. Enkele minuten later kreeg Twente eindelijk waar het recht op had. Steijn kreeg de bal plotseling uit de kluts voor zijn voeten en haalde van dichtbij met succes de trekker over: 2-1.

Vijf minuten voor tijd werd het wel nog even spannend voor de aanwezige supporters. Robin Pröpper leek de bal met zijn arm te raken in het strafschopgebied, maar de VAR besloot geen penalty te geven. In de blessuretijd liep Twente nog verder uit naar 3-1. Vlap schoot een vrije bal in eerste instantie op de paal, maar hij had het geluk aan zijn zijde toen de bal nog via de rug van doelman Schendelaar het doel in verdween.