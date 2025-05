Twee supporters van Go Ahead Eagles kennen hun straf na misdragingen rondom duel met AZ

Twee supporters van Go Ahead Eagles krijgen een stadionverbod van vijf jaar plus een boete, zo laat de KNVB maandag weten aan de NOS. De Nederlandse voetbalbond treedt daarmee hard op na de misdragingen rondom het verloren duel met AZ (0-3) in De Adelaarshorst.

De supporters worden gestraft voor verschillende incidenten. “Een van hen liet zich racistisch uit tegen AZ-aanvaller Ibrahim Sadiq door een aap uit te beelden en apengeluiden te produceren.”

“De ander bestormde het veld toen spelers van AZ hun eigen fans bedankten en op de foto wilden met een spandoek, waarop een overleden supporter werd geëerd”, schrijft de NOS.

De publieke omroep weet dat de boete 450 euro bedraagt. De supporter die Sadiq racistisch bejegende was een minderjarige fotograaf.

De verdachten kunnen in beroep gaan tegen de beslissing van de KNVB, maar volgens een woordvoerder van de bond is dat vrij kansloos. “In deze gevallen is het bewijs vrij duidelijk. De een staat op het veld en de ander maakt gebaren naar een speler. Dat is op de beelden te zien.”

Go Ahead Eagles heeft de namen van de betreffende supporters reeds gedeeld met de KNVB. Zij zullen voorlopig niet meer in Nederlandse stadions te zien zijn.

De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en AZ eindigde zondag in een 0-3 zege voor de bezoekers. Uitgerekend de veelbesproken Wouter Goes was trefzeker in Deventer.