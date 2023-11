Twee spelers zakken door het ijs bij Feyenoord-AZ: ‘Het lijken havo-scholieren’

Zondag, 12 november 2023 om 17:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:05

Feyenoord staat dankzij een prachtig afstandsschot van Quinten Timber bij rust met 1-0 voor tegen AZ. De analisten van ESPN vonden de Rotterdammers duidelijk sterker in de eerste helft. Dat heeft ook te maken met de twee vleugelspitsen van AZ - Ruben van Bommel en Ibrahim Sadiq - die totaal niet thuisgeven. "Daar staan jonge jongens, die ogen bijna alsof ze in 4 havo zitten". zegt Jan Joost van Gangelen.

Kees Luijckx is het volledig eens met Van Gangelen. "Zo spelen ze wel inderdaad. Ze laten zó weinig zien. Iedere keer als AZ er een keer uit kan komen, en het een gevaarlijke aanval kan worden, dan worden ze afgebluft."

"Het verschil zit hem in de agressiviteit van Feyenoord", vindt Luijckx. "Zij zitten er echt steeds bovenop in de duels. AZ heeft voorin niets te vertellen."

Mario Been zag hetzelfde spelbeeld. "Feyenoord wilde laten zien dat er voor AZ weinig te halen valt. De druk resulteerde uiteindelijk in de goal van Timber, maar ik moet zeggen dat er weinig kansen zijn."

AZ zal doelman Mathew Ryan aankijken op het doelpunt van Timber, dat houdbaar oogde. "Het was een heel mooie goal, maar ik denk dat hij hem kan hebben", zegt Been. "Vond ik wel."

Luijckx gaat daarin mee. "Deze moet zeker houdbaar zijn. Het is een meter of 25, 30. Als keeper kun je daar meer doen."

AZ-trainer Pascal Jansen besloot overigens in de 55ste minuut om Sadiq en Van Bommel naar de kant te halen. Myron van Brederode en Ernest Poku kwamen voor de aanvallers in de ploeg. Ook Kenzo Goudmijn kwam tegelijkertijd binnen de lijnen, in plaats van Sven Mijnans.