Feyenoord heeft woensdagavond een knappe zege geboekt op Benfica in de Champions League. In Estádio da Luz won de ploeg van trainer Brian Priske met 1-3. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van de Rotterdammers zoals vanouds met een rapportcijfer.

De Rotterdammers kenden met Quinten Timber en Hwang In-beom twee absolute uitblinkers op het middenveld. Timber stond met goede acties aan de basis van twee Feyenoord-doelpunten, terwijl Hwang voor rust zorgde op het Rotterdamse middenveld en niet of nauwelijks balverlies leed. Ook Antoni Milambo speelde een uitstekende wedstrijd, en bekroonde dat met twee doelpunten.

Achterin had Feyenoord de zaakjes grotendeels prima op orde. Gernot Trauner en Dávid Hancko speelden een goede wedstrijd. Hugo Bueno had het wat moeilijker en leed een aantal keer balverlies. Een klein minpuntje voor de verder prima spelende Jordan Lotomba was dat er door een overtreding van hem een streep werd gezet door de 0-2 in de 24ste minuut.

Doelman Timon Wellenreuther kende een wedstrijd met ups en downs. In de eerste helft kwam de Duitser goed weg toen hij onder een corner doorging, die uiteindelijk op de paal belandde. Ook bij de 1-2 ging hij niet vrijuit door het schot van Jan-Niklas Beste in de voeten van doelpuntenmaker Kerem Aktürkoglu te tikken. In de slotfase was hij daarentegen belangrijk met een aantal uitstekende reddingen.

Voorin was Ibrahim Osman redelijk onzichtbaar. Igor Paixão liet zich een stuk meer zien, gaf twee assists, maar ging ook vaak voor eigen succes. Ayase Ueda, de man van de 0-1 en de afgekeurde 0-2, was buiten zijn goals om ook vrij onzichtbaar.

Wellenreuther: 6,5

Lotomba: 7

Trauner: 7,5

Hancko: 7,5

Bueno: 6,5

Milambo: 8

Hwang: 8,5

Timber: 8,5

Osman: 6

Ueda: 6,5

Paixão: 7