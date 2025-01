Tussenronde Europa League: pittige ontmoeting dreigt voor AS Roma, Fenerbahçe mag niet klagen

Na woensdag al de competitiefase van de Champions League, zit nu ook die van de Europa League erop. Daardoor is het nu duidelijk welke clubs zich rechtstreeks hebben geplaatst voor de achtste finales, welke clubs de tussenronde ingaan en voor wie het toernooi erop zit. Hieronder een overzicht.

Beste acht

Lazio, Athletic Club, Manchester United, Tottenham Hotspur, Eintracht Frankfurt, Olympique Lyon, Olympiakos en Rangers verzekerden zich van een plek bij de beste acht. Daardoor slaan zij de tussenronde over, en komen ze pas weer in de achtste finales in actie.

Tussenronde

Zestien clubs hebben zich geplaatst voor de tussenronde. Dat zijn FK Bodø/Glimt, Anderlecht, FCSB, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, AS Roma, Viktoria Plzen, Ferencváros, FC Porto, AZ, FC Midtjylland, Union Sint-Gillis, PAOK, FC Twente en Fenerbahçe.

Hoewel de loting voor de tussenronde nog verricht moet worden, weten alle teams wel al welke twee clubs ze kunnen treffen. In de tussenronde wordt namelijk net als in de Champions League gebruikgemaakt van koppeltjes. Zo vormen de nummer 9 en 10 van de ranglijst een koppeltje, en zij nemen het op tegen de nummers 23 en 24. Nummers 11 en 12 nemen het dan weer op tegen de nummers 21 en 22. Dat gaat zo door tot de nummers 15 en 16, die in de tussenronde nummers 17 en 18 treffen.

Nummer 9 Bodø/Glimt en nummer 10 Anderlecht vormen dus bijvoorbeeld een koppeltje. Eén daarvan gaat het opnemen tegen nummer 23 Twente, de ander tegen nummer 24 Fenerbahçe. En nummer 11 FCSB en nummer 12 Ajax nemen het dan weer op tegen nummer 21 Union Sint-Gillis en nummer 22 PAOK.

Hieronder een overzicht van alle clubs uit de tussenronde met hun twee mogelijke tegenstanders.

FK Bodø/Glimt: FC Twente of Fenerbahçe

Anderlecht: FC Twente of Fenerbahçe

FCSB: Union Sint-Gillis of PAOK

Ajax: Union Sint-Gillis of PAOK

Real Sociedad: AZ of FC Midtjylland

Galatasaray: AZ of FC Midtjylland

AS Roma: Ferencváros of FC Porto

Viktoria Plzen: Ferencváros of FC Porto

Ferencváros: AS Roma of Viktoria Plzen

FC Porto: AS Roma of Viktoria Plzen

AZ: Real Sociedad of Galatasaray

FC Midtjylland: Real Sociedad of Galatasaray

Union Sint-Gillis: FCSB of Ajax

PAOK: FCSB of Ajax

FC Twente: FK Bodø/Glimt of Anderlecht

Fenerbahçe: FK Bodø/Glimt of Anderlecht

De loting voor de tussenronde vindt vrijdag plaats. De heenwedstrijden in de tussenronde worden gespeeld op 13 februari, de returns op 20 februari. De loting voor de achtste finales, kwartfinales en halve finales vindt vervolgens plaats op vrijdag 21 februari.

Uitgeschakeld

Voor twaalf teams zit dit Europa League-seizoen erop. Dat zijn SC Braga, IF Elfsborg, TSG Hoffenheim, Besiktas, Maccabi Tel Aviv, Slavia Praag, Malmö FF, FK RFS, Ludogorets, Dynamo Kyiv, OGC Nice en FK Qarabag.