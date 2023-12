Turkse Super Cup gecanceld: Saudi's keuren warming-up-shirts Fener en Gala af

De wedstrijd om de Turkse Super Cup tussen Galatasaray en Fenerbahçe, die vrijdagavond om 18:45 uur gepland stond in de Saudi-Arabische hoofdstad Riyad, is definitief gecanceld. Beide Turkse topclubs zijn voorafgaand aan het duel in conflict geraakt met de Saudi-Arabische autoriteiten, die de warming-up-shirts van de clubs hebben afgekeurd. Galatasaray en Fenerbahçe keren vrijdagavond nog terug in Istanbul.

Galatasaray en Fenerbahçe wilden zich vrijdag opwarmen in shirts met daarop de beeltenis van Mustafa Kemal Atatürk, die in 1923 de eerste president van de republiek Turkije werd. De Saudi-Arabische autoriteiten hebben de shirts echter verboden.

Ook hadden de clubs het plan om het veld voorafgaand te betreden met een spandoek van Atatürk met daarop de boodschap: 'Vrede thuis, vrede in de wereld.' De spelers zouden het spandoek vasthouden, maar ook dat verzoek is afgewezen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De clubs nemen de zaak hoog op. Galatasaray-secretaris-generaal Erkan Yazgan verklaarde dat zijn club het veld niet zal betreden als het spandoek niet is toegestaan.

De wedstrijd zou om 18:45 uur Nederlandse tijd beginnen (het is dan 20:45 uur in Turkije), maar dat aanvangstijdstip werd niet gehaald. De clubs zijn uit onvrede teruggekeerd naar het spelershotel.

In Turkije was toch al weerstand tegen het verplaatsen van de Super Cup naar Saudi-Arabië, juist in het seizoen van het honderdjarig bestaan van de republiek Turkije. Saudi-Arabië betaalde naar verluidt enkele miljoenen euro's om de Super Cup naar het King Saud University Stadium in Riyad te halen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties