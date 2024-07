Turkse media lijken niet op de hoogte over Nederlands elftal: ‘Nu moet Frenkie zijn verantwoordelijkheid nemen’

In Turkije lijken ze niet te vrezen voor de aanstaande ontmoeting met het Nederlands elftal in de kwartfinale van het EK. Verschillende media schrijven met het volste vertrouwen in de Turkse ploeg en lijken totaal niet op de hoogte van de ontwikkelingen in het Nederlandse kamp.

De Turken plaatsten zich dinsdagavond net als Nederland voor de kwartfinale van het EK. De ploeg versloeg aan de hand van twee doelpunten van Merih Demiral het Oostenrijk van Ralf Rangnick en treft Nederland komende zaterdag in Berlijn.

De euforie is erg groot na de overwinning op Oostenrijk. De Turkse media lijkt niet op de hoogte van de situatie in het Nederlandse kamp. "Terwijl aanvoerder Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt opvallen in de defensie wordt nu verwacht dat Frenkie de Jong zijn verantwoordelijkheid zal nemen op het middenveld”, zo schrijft Hürriyet.

Die woorden zijn opmerkelijk te noemen, daar De Jong niet bij de EK-selectie zit vanwege een blessure. Matthijs de Ligt speelde ondertussen nog geen minuut op het EK. Stefan de Vrij is namelijk de vaste partner van Van Dijk in het centrum van de Nederlandse defensie.

Hürriyet zit er daarna nog eens naast wanneer de volledige selectie van Oranje wordt vermeld. Daarin wordt namelijk ook nog de geblesseerd afgehaakte Teun Koopmeiners benoemd, terwijl Ian Maatsen en Joshua Zirkzee, die beiden later aan de selectie werden toegevoegd, niet zijn meegenomen.

Milliyet heeft het volste vertrouwen in de Turkse ploeg en komt met een opvallende boodschap voor Nederland. “Jullie hebben onze beroemde tulpen afgepakt en straks sturen wij jullie terug naar Nederland. De finale nadert en deze jonge Turken reiken tot de Europese hemel”, zo klinkt het.

Turkije zal het zaterdag in Berlijn sowieso moeten doen zonder Orkun Kökçü en Ismail Yüksek. Beide spelers zijn geschorst voor het treffen met Nederland. Ook Demiral mist mogelijk de kwartfinale. De UEFA doet momenteel een onderzoek naar het juichgebaar van de verdediger, dat zeer omstreden is en verwijst naar een extreemrechtse Turkse partij.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!