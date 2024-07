Turkse fans botsen door wolvengroet met politie in Berlijn, die keihard ingrijpt

Turkse supporters hebben het zaterdagavond op weg naar het Olympiastadion in Berlijn aan de stok gekregen met de Duitse politie. Supporters van Turkije brengen tijdens de zogeheten fanwalk massaal de wolvengroet, wat door de politie niet getolereerd wordt.

De Berlijnse politie doet op X een oproep aan de Turkse fans. "Tijdens de fanwalk was massaal de wolvengroet te zien. Hulpdiensten hielden de stoet daarop tegen en hebben gevraagd om het gebaar niet meer te maken. Een fanwalk is geen podium voor politieke boodschappen."

Er werd naar de zin van de politie onvoldoende gehoor gegeven aan de oproep, waarna besloten werd om de fanwalk af te breken. De supportersbus die de stoet begeleidde is tot stilstand gebracht en supporters is gevraagd om individueel naar het stadion te gaan, op voorwaarde dat ze een ticket hebben voor de wedstrijd.

Turkije speelt zaterdag om 21:00 uur de kwartfinale van het EK tegen Nederland. De Turken moeten het stellen zonder Merih Demiral, die bij het juichen tegen Oostenrijk de wolvengroet bracht en twee wedstrijden schorsing kreeg. Het gebaar wordt gelinkt aan de Grijze Wolven, een ultranationalistische groepering in Turkije.

Demiral, die tegen Oostenrijk twee keer scoorde, juichte door zijn middel- en ringvinger van beide handen naar zijn duimen te halen, terwijl hij zijn wijsvingers en pinken duidelijk omhoog hield. Er ontstond direct al ophef over de manier van juichen van Demiral.

Demiral was zich van geen kwaad bewust. “Ik ben heel blij dat ik twee doelpunten heb gemaakt. Hoe ik het vierde had te maken met mijn Turkse identiteit. Ik zag mensen in het stadion ook dat gebaar maken”, zo verklaarde hij na afloop.

De schorsing leidde tot grote ontsteltenis in Turkije. Ook president Recep Tayyip Erdogan reageerde woedend op het besluit van de UEFA. Erdogan reisde vanwege de ophef af naar Berlijn en zit zaterdagavond in het stadion.

