‘Turkije is een ren-je-rot-show. Daar wint het Nederlands elftal makkelijk van’

Johan Derksen geeft niet bepaald hoog op van Turkije. De ploeg van bondscoach Vincenzo Montella neemt het zaterdag om 21.00 uur in de kwartfinale van het EK op tegen het Nederlands elftal.

Wilfred Genee vraagt zijn tafelgasten in Vandaag Inside Oranje of Nederland de halve finale gaat halen ten koste van Turkije. "Ja, tuurlijk wel", antwoordt René van der Gijp, waarna Derksen aanvult: “Dat is geen enkel probleem. Die zijn minder dan de Roemenen, denk ik.”

“Het is een ren-je-rot-show. Ze doen hun uiterste best, maar letten niet op elkaar. Het is geen moment één team. Er wordt achterin niet gedekt, zag je hoe die bal erin ging...”, refereert hij aan de aansluitingstreffer van Oostenrijk in de achtste finales tegen Turkije (1-2).

De uitspraak van Derksen zorgt voor gelach bij Genee. “Het zijn prutsers, als ik het zo hoor!” De Snor is stellig en denkt dat Oranje de topfavoriet is. “In de eerste wedstrijd (3-1 zege op Georgië, red.) speelde Turkije best leuk voetbal, daarna hebben ze eigenlijk niets meer gepresteerd.”

Turkije haalde in de groepsfase zes punten en eindigde daarmee op doelsaldo tweede achter Portugal. Na de zege op Georgië werd er met 0-3 verloren van de Portugezen. In de laatste poulewedstrijd won het met 1-2 van Tsjechië, dat zeventig minuten met een man minder speelde vanwege een rode kaart.

In de achtste finales bleek Turkije nipt te sterk voor Oostenrijk. Verdediger Merih Demiral, die vanwege zijn manier van juichen mogelijk geschorst wordt voor het duel met Oranje, was twee keer trefzeker uit een hoekschop. Na rust hielden de Turken met hangen en wurgen stand.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties