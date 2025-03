Tuchel komt superlatieven tekort voor 'echte winnaar' Jordan Henderson

Thomas Tuchel is dolblij met de terugkeer van Jordan Henderson in de nationale ploeg van Engeland. In de optiek van de Duitse manager heeft de 34-jarige middenvelder van Ajax bewezen dat hij een onmisbare schakel is op het middenveld. Henderson kwam in november 2023 voor het laatst in actie voor Engeland.

''Hij belichaamt alles'', begint Tuchel woensdag op een persconferentie zijn lofzang op Henderson. ''Jordan is met zijn persoonlijkheid en karakter een echte winnaar. Hij is de lijm in elk team waarin hij speelt, waardoor hij tot bijzondere dingen in staat is.''

''Dus ik ben overtuigd. En als de leraar overtuigd is, gaat de klas op school er doorgaans op vooruit'', laat de bondscoach van de verliezend EK-finalist van vorig jaar zich enigszins cryptisch uit over de teruggekeerde Henderson.

Henderson was al even geen international meer, maar desondanks onverminderd populair in het Engelse kamp. ''Wanneer ik de beslissing nam? Toen ik sprak met de spelers, de staf en mensen binnen de FA. Zijn naam kwam steeds weer naar voren'', verduidelijkt Tuchel waarom Henderson zich weer international mag noemen.

De bondscoach had Henderson aanvankelijk niet op zijn lijstje staan. ''Het was dus niet vanaf dag één mijn idee. Maar het was wel logisch om hem toen te bellen, omdat zijn naam de hele tijd werd genoemd in de gesprekken.''

''Ik heb hem gebeld en ik moet zeggen dat ik na dit telefoongesprek, dat vijftien tot minuten duurde ongeveer, nu zes weken geleden, er vrij zeker van was dat ik hem erbij wilde haalde'', verklaart Tuchel de comeback van de Ajacied bij the Three Lions.

Henderson maak mogelijk vrijdag zijn rentree bij Engeland, dat in de WK-kwalificatiecyclus Albanië treft. Drie dagen later, op 24 maart, volgt de ontmoeting met Letland.