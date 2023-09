Trotse V/d Vaart legt uit waarom hij denkt dat zoon Damián kan slagen bij Ajax

Donderdag, 7 september 2023 om 10:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:31

Rafael van der Vaart is trots dat zijn zoon Damián zich sinds deze week officieel speler van Ajax mag noemen. De transfer van de zeventienjarige jeugdspeler hing al enige tijd in de lucht en is sinds woensdag officieel. Damián van der Vaart kwam over van het Deense Esbjerg fB en tekende een contract voor één seizoen. De middenvelder sluit aan bij Ajax Onder 18.

Damián bereikte in juni al een mondeling akkoord met Ajax. “Het speelde al een tijdje, maar er was wat gedoe met de club in Denemarken”, bevestigde Rafael van der Vaart bij Radio 538. “Je kunt wel zeggen dat ik trots ben. Voor hem voelde het alsof het eindelijk kan gaan beginnen. Het was een soort opluchting, want hij moest individueel trainen totdat dit opgelost was.”

Damián is the next Van der Vaart #ForTheFuture ?? — AFC Ajax (@AFCAjax) September 6, 2023

Rafael van der Vaart denkt dat zijn zoon een goede kans maakt om uiteindelijk te slagen bij Ajax. “Hij heeft grote stappen gezet bij Esbjerg. Hij ging op hoog niveau spelen en trainen, dan merk je dat iemand beter wordt. Hij werd uitgenodigd voor Nederland Onder 17, daar zag ik dat hij niet onder deed voor zijn leeftijdsgenoten van Ajax, Feyenoord en PSV.”

Net als zijn vader is Damián een middenvelder, die bij voorkeur op de nummer tien-positie speelt. Een groot verschil is dat Rafael linksbenig was, terwijl Damián juist een beter rechterbeen heeft. Woensdag tekende hij bij Ajax een eenjarig contract. “Voor hem was dit een absolute droomdag, Ajax is zijn droomclub. Je kan zeggen dat zijn reis nu gaat beginnen. Als ouder doet het zeker wat met je, je staat er ook bij stil dat de tijd voorbijvliegt", aldus Rafael van der Vaart.