'Trotse' Robin van Persie reageert voor het eerst op hoofdtrainerschap bij Feyenoord

Robin van Persie keert per direct terug op het oude nest. Bij Feyenoord begint hij aan zijn tweede klus als hoofdtrainer. De voormalig superspits laat weten ‘trots en vereerd’ te zijn.

Maandag wordt Van Persie officieel gepresenteerd aan de pers. Zondag laat hij op de clubkanalen van Feyenoord vast een eerste reactie optekenen.

“Iedereen weet hoe bijzonder mijn band met Feyenoord is”, luiden de eerste woorden van Van Persie als hoofdtrainer in Rotterdam-Zuid. De bij sc Heerenveen vertrokken oefenmeester staat te popelen om te beginnen.

“Ik kijk er enorm naar uit om, samen met een sterke staf, op 1908 met de spelersgroep aan de slag te gaan en vervolgens in De Kuip, gesteund door het legioen, wedstrijden te spelen en samen successen te behalen”, klinkt het enthousiast.

Algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese is vanzelfsprekend evengoed tevreden met de aanstelling van Van Persie. “We zijn verheugd dat we met Robin van Persie een echt clubicoon als nieuwe trainer van Feyenoord 1 kunnen aanstellen.”

“Robin kent de club ontzettend goed en weet precies wat nodig is om tot resultaten te komen”, vervolgt Te Kloese. “Met zijn enorme internationale ervaring kan Robin de spelers natuurlijk helpen zich hier verder te ontwikkelen.”

“Zijn voetbalvisie sluit bovendien uitstekend aan bij hetgeen we bij Feyenoord voor ogen hebben: aanvallend en verzorgd voetbal, gecombineerd met lef, intensiteit en strijd. Om hem als trainer te ondersteunen in het overbrengen van die visie hebben we in René Hake een zeer ervaren assistent gevonden die de technische staf eveneens per direct zal versterken.”

De komst van Van Persie betekent dat Pascal Bosschaart, die de afgelopen weken verdienstelijk de rol van interim-trainer op zich nam, terugkeert bij het Onder 21-elftal. De staf van Feyenoord 1 bestaat straks uit hoofdtrainer Van Persie, assistenten René Hake, Etiënne Reijnen en John de Wolf en keeperstrainer Jyri Nieminen. Yöri Bosschaart keert als videoanalist terug. De Rotterdammers zijn nog in gesprek met Brian Pinas.