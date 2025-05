Trotse Denzel Dumfries moet na gewonnen halve finale met Inter keihard lachen na eigen antwoord op één vraag

Denzel Dumfries was in het tweeluik in de halve finale van de Champions League een van de belangrijkste schakels aan de kant van Inter. Na afloop verschijnt de hoofdrolspeler voor de camera van Ziggo Sport, waar hij zelf ook zichtbaar verbaasd is van zijn eigen cijfers.

“Dit is uiteindelijk waar je het voor doet”, begint Dumfries na het bereiken van de Champions League-finale. “Ik ben onwijs trots op de manier hoe we vandaag gevochten hebben. Het is geweldig om weer naar de finale te gaan.”

Dumfries was in de heenwedstrijd in Barcelona al van onschatbare waarde met twee doelpunten en één assist, maar voegde daar dinsdagavond in Milaan nog maar eens twee assists aan toe. Indrukwekkende cijfers voor een rechtervleugelverdediger, zo realiseert hij zich zelf ook.

“Volgens mij betrokken bij vijf goals”, antwoordt Dumfries nadat Sam van Royen hem vraagt naar zijn rendement over de twee wedstrijden. Vervolgens barst Dumfries zelf ook in lachen uit als hij dat antwoord uitspreekt. “Ja, dat had je vooraf natuurlijk niet gezegd.”

Waar de prestaties van Dumfries van vorige week al uitgebreid besproken waren, schoot de Nederlander in de return ook maar weer uit de startblokken met de assist op de 1-0 van Lautaro Martínez. Vervolgens was hij ook aangever bij de late gelijkmaker van Francesco Acerbi, waarmee een verlenging werd afgedwongen.

“Ik ben hartstikke trots en blij dat ik het team op die manier kon helpen. Maar het kwam echt uit mijn tenen vandaag. Ik had het wel zwaar, daar ben ik wel eerlijk over. Maar goed, op zulke momenten moet je doorbijten en karakter tonen.”

“Mensen kennen me natuurlijk als iemand die altijd doorgaat, maar dit was wel zwaar hoor, moet ik bekennen”, lacht Dumfries weer. “Dit is geweldig, dit gaan we vanavond nog wel even vieren met het team.”