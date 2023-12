Trotse Arne Slot wijst naar moment in minuut 53: ‘Dat ga ik niet snel vergeten’

Feyenoord heeft zondag een probleemloze 0-4 zege op Heracles Almelo geboekt. De Rotterdammers creëerden volop mogelijkheden. Trainer Arne Slot was blij met de eenvoudige overwinning, maar genoot nog het meest van een schitterende aanval die geen doelpunt opleverde.

“Minuut 53 ga ik niet snel vergeten”, vertelt Slot met een brede glimlach tegenover verslaggever Teun de Boer van ESPN. “We hadden toen een aanval, die zou je echt even terug moeten zien. Die ga je ongetwijfeld ook nog terugzien, maar het is ontzettend jammer dat daar geen doelpunt uit kwam.”

Na langdurig balbezit speelde Mats Wieffer Calvin Stengs met een strakke bal tussen de linies in. De nummer 10 van Feyenoord kapte terug om vervolgens Luka Ivanusec met een fraaie steekpass over de defensie van Heracles vrij te spelen.

De Kroaat raakte de bal oog in oog met doelman Michael Brouwer echter volledig verkeerd, waardoor Stengs geen assist kon bijschrijven.

Slot zag dat Feyenoord zondag nauwelijks in de problemen kwam tegen Heracles. “Qua resultaat hadden we dit zeker nodig, maar voor het overige heb ik heel veel gezien wat ik eerder ook heb gezien.”

“De aanvallen die je vandaag zag, kan je één op één op de aanvallen die we tegen Celtic op de mat hebben gelegd plakken. Alleen, misschien komt dat ook wel door de weerstand, waren we nu wél in staat om het in doelpunten om te zetten.”

De mooiste Feyenoord-treffer van de middag was volgens Slot de 0-2 van Stengs. “Dat was een echte Feyenoord-aanval om het zo maar te benoemen. Quilindschy Hartman zorgde voor de overlap, kreeg de bal mee van Ivanusec en kon strak voorgeven op Stengs.”

