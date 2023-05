Troefkaarten Milos Kerkez en Jesper Karlsson keren terug in de basis bij AZ

Donderdag, 18 mei 2023 om 19:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:52

De opstelling van AZ voor het Conference League-duel met West Ham United is bekend. Trainer Pascal Jansen kan weer beschikken over Milos Kerkez en Jesper Karlsson, die respectievelijk terugkeren van een schorsing en een blessure. Dani de Wit zit bij de wedstrijdselectie maar verschijnt niet aan de aftrap, terwijl Jens Odgaard niet bij de selectie zit. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Doelman Mathew Ryan staat onder de lat en ziet een viermansverdediging voor zich staan. Yukinari Sugawara en Kerkez staan op de backpositites geposteerd, terwijl het defensieve hart gevormd wordt door Sam Beukema en Pantelis Hatzidiakos. Het middenveld wordt gevormd door Tijjani Reijnders, Sven Mijnans en aanvoerder Jordy Clasie. Voorin moeten Myron van Brederode (rechts) en Karlsson (links) de aanvoer richting diepste spits Vangelis Pavlidis gaan verzorgen.

AZ kende een sublieme voorbereiding op het duel met West Ham. Niet alleen veegden de Alkmaarders FC Emmen met 5-1 van de mat, ook maakten De Wit en Karlsson hun rentree na blessureleed. Daarnaast keert Kerkez terug in de selectie, nadat hij het heenduel met West Ham nog moest missen wegens een schorsing. Daardoor is Bruno Martins Indi de enige speler die nog ontbreekt in de selectie. AZ heeft na de heenwedstrijd een achterstand van één doelpunt goed te maken en dat de ploeg van Jansen dat kan, liet het in de voorrondes van de Conference League zien tegen Dundee United. In Schotland werd nog met 1-0 verloren, maar de return in het AFAS Stadion werd maar liefst 7-1.

West Ham kende een minder goed weekend, daar er met 2-0 verloren werd van Brentford. The Hammers traden echter aan met een B-ploeg, daar de ploeg van manager David Moyes de laatste weken is ontsnapt uit de degradatiezone. West Ham wacht op papier een heet avondje in Noord-Holland. AZ is namelijk al 25 Europese thuiswedstrijden op rij ongeslagen en won zijn laatste dertien Europese thuisduels in de reguliere speeltijd. West Ham moet het in Alkmaar stellen zonder Gianluca Scamacca. De Italiaanse ex-spits van PSV en PEC Zwolle kampt met een knieblessure. De winnaar van het tweeluik neemt het in de finale in Praag op tegen de winnaar van FC Basel - Fiorentina. De Zwitsers wonnen het heenduel in Italië met 1-2.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Beukema, Hatzidiakos, Kerkez; Reijnders, Mijnans, Clasie; Van Brederode, Pavlidis, Karlsson.

Opstelling West Ham United: Areola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Soucek, Rice, Lucas Paqueta; Bowen, Antonio, Behrahma.