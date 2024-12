Trefzekere Tijjani Reijnders schittert voor AC Milan en bereikt kwartfinales na flinke zege

AC Milan heeft dinsdagavond de kwartfinales van de Coppa Italia bereikt. Met onder meer een uitstekende Tijjani Reijnders waren de Milanezen met liefst 6-1 te sterk voor Sassuolo. Reijnders speelde met een prachtige pass een belangrijke rol bij de 1-0, en tekende zelf voor de 2-0.

Reijnders verkeert in de vorm van zijn leven bij Milan, en kondigde maandagavond nog bij Rondo op Ziggo Sport aan dat hij zijn contract in Italië binnenkort waarschijnlijk gaat verlengen. Dinsdag, tegen Serie B-koploper Sassuolo, schitterde hij eens te meer in San Siro.

Na ruim elf minuten stuurde de Nederlandse middenvelder met een perfecte pass door de lucht Samuel Chukwueze diep. De Nigeriaan raakte eerst nog de paal, maar was in de rebound wel trefzeker: 1-0.

Vijf minuten later tekende Reijnders met een snoeiharde knal van ruim twintig meter zelf voor de 2-0. En ook in de minuten daarna drukte Milan het gaspedaal stevig in.

Chukwueze plaatste de bal in de verre hoek na een passje van Tammy Abraham (3-0), en Rafael Leão schoot raak na een mooie passje van Ruben Loftus-Cheek. Zo stond het al na 23 minuten 4-0. Dat bleek overigens ook de ruststand.

In de tweede helft schoot Davide Calabria de 5-0 binnen, nadat een voorzet van invaller Christian Pulisic nog op de paal was beland. Voormalig FC Volendam-speler Samuele Mulattieri deed daarna nog wat terug namens Sassuolo - waar de Nederlandse Cas Odenthal overigens in de basis stond - na terugleggen van Janis Antiste: 5-1.

Verder kwam Sassuolo niet. Abraham zette met een subtiel wippertje nog de 6-1 op het bord, en daarna vond Milan het welletjes.