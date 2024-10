Trefzekere Noa Lang viert doelpunt tegen PEC Zwolle met vertoning van opvallend shirt

Noa Lang heeft PSV zaterdagavond in eigen huis op een comfortabele voorsprong geschoten tegen PEC Zwolle. De linksbuiten was verantwoordelijk voor de 2-0 met een diagonaal schot in de rechterbenedenhoek. Lang vierde zijn treffer op kenmerkende wijze door te verwijzen naar zijn nieuwe nummer met rapper Ronnie Flex.

De vleugelaanvaller scoorde op aangeven van Ismael Saibari en rende vervolgens naar de achterlijn, waar hij een shirt in zijn handen kreeg gedrukt van een medewerker van PSV TV. Op het shirt stond de bedrukking ‘9 + 1’ en de bijnaam van Lang: Noano.

Lang verwees zo andermaal naar zijn nieuwe muzieknummer ‘Damage’, dat hij vrijdag heeft uitgebracht met Ronnie Flex. In het nummer zingt de voetballer onder meer: ‘Je bent een 9 + 1 als m’n rugnummer’.

De aanvaller van PSV liet deze week op het voetbalveld geen moment onbenut om zijn nieuwe nummer te promoten. "Noano is the baddest", schreeuwde Lang vorige week ook al in de camera na zijn goal tegen Paris Saint-Germain.