Transfer van de baan? Valladolid deelt slecht nieuws over Ajax-target Moro

Raúl Moro is tussen de twee en drie maanden uit de roulatie, zo meldt Real Valladolid zaterdag in een medisch bulletin. De vleugelaanvaller liep vrijdagavond tegen Espanyol een breuk in het middelste derde deel van zijn rechter sleutelbeen op en moet op korte termijn geopereerd worden.

Moro viel tegen Espanyol (2-1 nederlaag) in de 55ste minuut op zijn schouder na een duel. De buitenspeler bleef met een van pijn vertrokken gezicht op de grond liggen. Moro werd nog wel behandeld door de medische staf van Valladolid, maar moest de strijd uiteindelijk staken.

Naar nu blijkt is Moro minstens twee maanden niet inzetbaar voor Valladolid, dat tegen degradatie uit LaLiga vecht. Dat maakt zijn overgang naar Ajax twijfelachtig, al is een transfer van de Spanjaard naar de Eredivisie niet definitief van de baan.

Ajax zal in de komende dagen meer duidelijkheid krijgen vanuit Spanje wat betreft de wintertransfer. Valladolid vraagt naar verluidt een transfersom van tien miljoen euro, terwijl de Amsterdammers niet verder willen gaan dan zeven miljoen euro.

Er is in ieder geval een hoop onvrede bij Moro en zijn entourage over de hele gang van zaken. Volgens Voetbal International had de vleugelaanvaller graag gezien dat de deal met Ajax veel eerder was rondgekomen.

Ajax meldde zich eind december voor het eerst bij Moro, die een overgang naar Nederland wel ziet zitten. Mede door zijn sleutelbeenblessure is het nu de vraag of er een deal wordt gesloten met Valladolid.

Ajax wil met Moro de vacature invullen die sinds afgelopen zomer open staat, toen Steven Bergwijn koos voor een avontuur in de Saudi Pro League. De Amsterdammers probeerden het bij Kamaldeen Sulemana, maar de Afrikaanse aanvaller staat nog steeds onder contract bij Southampton.