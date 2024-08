Transfer van Teun Koopmeiners zo goed als rond: ‘Atalanta stelt één opmerkelijke voorwaarde’

Teun Koopmeiners gaat naar alle waarschijnlijkheid de overstap maken naar Juventus, zo meldt onder meer Calciomercato. De middenvelder werd al langere tijd in verband gebracht met een transfer, maar zijn club Atalanta hield steeds haar poot stijf. Nu lijkt de transfer naar Juventus in kannen en kruiken, al stelt zijn werkgever wel één belangrijke voorwaarde.

Met de aanstaande overstap naar Juventus lijkt aan de transfersoap rondom Koopmeiners eindelijk een einde te komen. De middenvelder werd in een eerder stadium in verband gebracht met Liverpool, maar lange tijd was het Juventus dat hardnekkige onderhandelingen voerde met Atalanta.

Daar lijkt nu een einde aan te komen. Waar Atalanta eerder nog een aanbod van 45 miljoen van tafel veegde, is het nu akkoord gegaan met een transfersom van 50 miljoen euro, dat met bonussen nog kan oplopen tot 55 miljoen.

Wel heeft Atalanta een belangrijke voorwaarde gesteld aan de transfer van Koopmeiners. De middenvelder mag namelijk pas vertrekken na het duel om de Europese Supercup. Op woensdag 14 augustus neemt de winnaar van de Europa League het op tegen Champions League-winnaar Real Madrid.

Atalanta ziet die wedstrijd als een geweldige kans om een prijs te winnen en neemt het duel dan ook erg serieus. Zo serieus zelfs dat Koopmeiners dus pas na die datum mag vertrekken. Calciomercato verwacht dan ook dat de transfer van de linkspoot een dag na het duel wereldkundig gemaakt zal worden.

De transfer van Koopmeiners zou ook goed nieuws betekenen voor AZ. De 21-voudig international maakte in 2021 voor veertien miljoen euro de overstap naar de Serie A en de Alkmaarders hebben bij die deal een aardig doorverkooppercentage bedongen. Bovendien krijgt AZ een opleidingsvergoeding bij een transfer van Koopmeiners.

De 26-jarige Koopmeiners beleefde afgelopen jaar een uitstekend seizoen bij Atalanta. In 51 officiële wedstrijden trof hij 15 keer doel en was hij 7 keer aangever. Bovendien legde hij beslag op de Europa League door in de finale Bayer Leverkusen te verslaan.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!