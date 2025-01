Sébastien Haller is officieel terug bij FC Utrecht, zo maken de Domstedelingen bekend via de officiële kanalen. De dertigjarige spits wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Borussia Dortmund. Aanvankelijk leek Haller financieel onhaalbaar voor Utrecht, maar deze week was er plots een doorbraak.

Haller werd in de eerste seizoenshelft door Dortmund verhuurd aan CD Leganés, maar een groot succes werd dat niet. Utrecht zag dat ook, en hoopte daarvan te profiteren door Haller een uitweg te bieden.

In eerste instantie leek de huidige nummer drie van de Eredivisie een streep te moeten zetten door de komst van de Ivoriaans international, omdat hij financieel onhaalbaar leek. Maar in de nacht van dinsdag op woensdag was er volgens Voetbal International plots een doorbraak.

Haller nam afscheid van zijn ploeggenoten bij Leganés, doorstond de medische keuring bij Utrecht en inmiddels is het contract dus ook getekend. Daarmee is de spits na 7,5 jaar terug in de Domstad.

Met de komst van Haller krijgt de ploeg van Ron Jans er een ervaren spits bij. Haller speelde tussen 2015 en 2017 ook al voor Utrecht en kwam toen tot 51 doelpunten in 98 wedstrijden.

Haller speelde in Nederland ook anderhalf jaar bij Ajax. Hij verliet de Eredivisie na de jaargang 2021/22 met de topscorerstitel. In 31 wedstrijden wist Haller 21 keer het net te vinden voor de Amsterdammers.



“Het voelt als thuiskomen”, begint de aanvaller op. de clubsite van Utrecht. “Het is natuurlijk heel fijn als je ergens binnenkomt lopen waar je goede herinneringen hebt. Je ziet bekende mensen, de bekende weggetjes door de stad. Het geeft gewoon een heel fijn gevoel.”

“Iedereen kent mijn situatie. Ik wilde graag weer spelen, mezelf ergens vijf maanden laten zien. Ik ben nu dertig jaar oud en heb al veel meegemaakt. Om dan ergens vijf maanden naartoe te gaan en je vrouw en kinderen tijdelijk achter te laten, is niet eenvoudig. Eigenlijk was er maar één club waar ik voor zo’n korte periode naartoe wilde gaan. Als het niet Utrecht was geweest, dan was het moeilijk geweest om een stap als deze te maken.”

Salaris

Eerder maakte Aletha Leidelmeijer van ESPN in het programma Tekengeld al bekend dat Haller bij Utrecht ongeveer één miljoen euro gaat verdienen. “Het is zo dat Haller heel veel water bij de wijn moet doen. En Dortmund ook. Het schijnt ook dat dat gebeurd is. Wat zal hij verdienen? Tussen de acht en tien miljoen bij Dortmund. Utrecht kan dat natuurlijk niet betalen. Dus het gaat naar ongeveer één miljoen”, aldus Leidelmeijer.