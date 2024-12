Trainer die met Maradona kampioen werd maakt van Ajax-opponent Lazio echte vechtploeg

Lang treuren om de 2-1 nederlaag tegen AZ is er niet bij voor Ajax. Donderdag wacht namelijk de kraker tegen het volledig opgeleefde Lazio in de poulefase van de Europa League. Heeft Ajax kans, of zijn de Romeinen de duidelijke favoriet in de Johan Cruijff ArenA? Voetbalzone blikt vooruit met de Italiaanse journalist Alessandro De Felice, die het Italiaanse voetbal op de voet volgt voor onder meer GOAL.

Door Rian Rosendaal

''Lazio heeft de boel afgelopen zomer flink opgeschud. Dat was ook nodig na een stroef seizoen in de Serie A (met een zevende plaats, red.) en de vroegtijdige uitschakeling in de Champions League door toedoen van Bayern München'', vat De Felice het afgelopen jaar van Lazio samen. Een week na de uitschakeling in het miljardenbal in maart werd Maurizio Sarri ontslagen. Enkele maanden later kreeg Marco Baroni de opdracht om Lazio uit het slop te trekken.

Kampioen met Maradona

De 61-jarige Baroni heeft een bepaalde reputatie in Italië. ‘’Als verdediger van Napoli veroverde hij samen met Diego Maradona in 1990 de Scudetto’’, zo verduidelijkt De Felice. ‘’Hij bracht het grootste deel van zijn trainerscarrière door in de loopgraven bij kleinere clubs. Baroni was onder meer trainer van het Onder 19-team van Juventus. Lazio is zijn eerste kans om een grote club te trainen.’’

Imago

Baroni werd niet direct met open armen ontvangen door de fanatieke aanhang van Lazio. ‘’Ze hadden gehoopt op een trainer met een groter profiel. Maar de aanvankelijke scepsis is inmiddels naar de achtergrond verdwenen. Zijn elftal speelt aanvallend voetbal dat de fans enthousiast maakt. Baroni kiest meestal voor een 4-2-3-1 of 4-3-3-systeem, waarbij de focus ligt op de vleugels, om zo de snelheid en het vernuft van zijn backs en vleugelspelers optimaal te benutten.’’

Uitblinker

De Felice hoeft niet lang na te denken als hem wordt gevraagd wie de uitblinker van het huidige Lazio is. ‘’Nuno Taveres, een zomeraanwinst van Arsenal, is de sleutelspeler van dit team. Met acht assists in de Serie A doet hij het op dat vlak beter dan welke speler ook. En in Europa behoort hij echt tot de assistkoningen.’’ Tavares (24) werd door Arsenal, waar hij medio 2021 neerstreek, eerder verhuurd aan Olympique Marseille en Nottingham Forest en sinds afgelopen zomer aan Lazio. Baroni gebruikt de enkelvoudig international van Portugal meestal als linksback.

Tavares maakt deel uit van een team met veel zelfvertrouwen, zo oordeelt De Felice halverwege het seizoen. ‘’Dat komt vooral door de twee overwinningen op Napoli van afgelopen week.’’ In de Coppa Italia zegevierde Lazio met 3-1, om drie dagen later met 0-1 te winnen in competitieverband. ‘’De ploeg kan indrukwekkende statistieken overleggen: in de laatste vier wedstrijden werd maar liefst drie keer de nul gehouden.’’ Mede hierdoor bezet Lazio de vijfde plaats in de Serie A, slechts drie punten achter koploper Atalanta.

Imago

Oude krijger

De Felice schuift naast Tavares nog een uitblinker naar voren. ''Pedro is inmiddels 37, maar speelt echt als een jonge speler. Hij vecht, rent en maakt nog steeds beslissende doelpunten in de Serie A en Europa League.'' De Lazio-watcher is ook onder de indruk van het middenveld van i Biancocelesti. ''Nicolo Rovella en Mattéo Guendouzi steken er echt bovenuit. Deze twee spelers leggen ongeveer dezelfde weg af. Ze worden allebei opgeroepen voor de nationale ploeg (Italië en Frankrijk, red.) en hebben een basisplaats weten te veroveren.''

De Felice waarschuwt Ajax alvast voor de enorme veerkracht van het Lazio van Baroni. ''Het is bij uitstek het type team dat pas laat in de wedstrijd tot leven komt. Lazio heeft dit seizoen twaalf keer gescoord in het laatste kwartier van een duel. Dit team is vastberaden, met daarnaast een uitstekende conditie. Zeven overwinningen in de Serie A en Europa League waren echte ‘nagelbijters’, beslist door slechts één doelpunt verschil.''

Lazio is echt weer een eenheid en de credits daarvoor schuift De Felice door naar Baroni. ‘’Hij deed echt een meesterzet door de hele selectie erbij te betrekken. Baroni is echt van het rotatiesysteem en kijkt daarbij niet naar het belang van de wedstrijd of competitie. Sommige gevestigde namen werden op de bank gezet in de Serie A, om vervolgens te schitteren in Europa. Echt een zeldzaamheid in het Italiaanse voetbal.’’

Imago

Ajax-uit

De Felice verwacht dat Baroni ook tegen Ajax de nodige wijzigingen doorvoert in zijn basisopstelling. ‘’Christos Mandas staat waarschijnlijk onder de lat, als vervanger van eerste keus Ivan Provedel. Centrumverdediger Alessio Romagnoli ontbreekt omdat hij donderdag tegen Napoli een tik kreeg en moet herstellen. Rovella start normaal gesproken op het middenveld, na zijn schorsing zondag tegen Napoli. Ik verwacht ook een basisplaats voor Valentín ‘Taty’ Castellanos, clubtopscorer met acht goals. Hij speelt zondag sowieso niet in de topper tegen Inter vanwege een schorsing na vijf gele kaarten.’’

De ontmoeting met Ajax is deel twee van een loodzware week voor Lazio. In de Serie A wacht na Napoli dus de kraker tegen nummer drie Inter, dat eveneens op 31 punten staat en maandag op bezoek komt in Rome. ‘’Lazio moet nu laten zien dat het de fysieke en mentale uitputtingsslag aankan. Tot dusver heeft het team de weken met een dubbel programma glansrijk doorstaan. Maar Ajax hoopt natuurlijk dat het Lazio gezien het drukke speelschema kan verrassen’’, verwacht De Felice een boeiende strijd in Amsterdam.