Trainer die Leroy Sané in het gezicht duwde krijgt straf van DFB te horen

Nenad Bjelica is door de Duitse voetbalbond (DFB) voor drie wedstrijden geschorst. Aanleiding is de twee duwen die de trainer van FC Union Berlin woensdag uitdeelde in het gezicht van Bayern München-aanvaller Leroy Sané.

Er leek niets aan de hand in de 75ste minuut, toen een bal over de zijlijn rolde richting de dug-out van Union. Sané wilde de bal oppikken om in te gooien, maar kreeg de bal niet direct terug van Bjelica. Sané gaf de Kroaat een zetje, waarop Bjelica Sané in het gezicht duwde.

Sané duwde Bjelica daarop terug, op zijn borst. Bjelica duwde Sané vervolgens voor een tweede maal in het gezicht. Scheidsrechter Frank Willenborg was onverbiddelijk en stuurde Bjelica met een directe rode kaart naar de tribune. Daarmee was het nog niet gedaan, want de trainer wilde verhaal halen. Uiteindelijk werd hij tegengehouden door een steward.

Sané kreeg een gele kaart voor zijn aandeel in het opstootje. Bjelica moet naast zijn schorsing ook een geldboete betalen van 25.000 euro. Bjelica zag vanaf de tribune in de Allianz Arena hoe zijn ploeg met 1-0 verloor van der Rekordmeister, door een treffer van Raphaël Guerreiro.

Bjelica is sinds eind november 2023 de eindverantwoordelijke bij die Eisern. De in Osijek geboren oefenmeester nam het stokje over van Urs Fischer, die de club naar de Bundesliga én de groepsfase van de Champions League loodste.

Dit seizoen verloopt echter een stuk minder florissant voor de hoofdstedelingen, die op 8 november een einde maakten aan een verliesreeks die liefst twaalf wedstrijden duurde. Momenteel staat Union op de vijftiende plaats in de Bundesliga. Nummer zestien FSV Mainz 05 heeft drie punten minder.

Door zijn schorsing moet Bjelica de wedstrijden van Union tegen SV Darmstadt 98 (thuis), RB Leipzig (uit) en Mainz (uit) missen.

