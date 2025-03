Trainer Ajax Vrouwen doet curieuze uitspraak over titelkansen na zeperd tegen PSV Vrouwen

Ajax Vrouwen verloor zaterdag in de topper in de Azerion Vrouwen Eredivisie met 3-1 van PSV Vrouwen. Hierdoor is de koppositie in handen van de Eindhovense ploeg. Ajax volgt op een punt en heeft nog alle kans op het kampioenschap, maar volgens trainer Hesterine de Reus is dat een illusie.

Ajax heeft nog vier speelronden om de landstitel te grijpen, maar daar lijkt De Reus geen boodschap aan te hebben. ''Ik denk dat we vorige week al een stapje hebben gezet om het kampioenschap te verspelen'', verwijst de coach naar het 1-1 gelijkspel bij FC Utrecht van vorige week.

''En hier verspelen we hem definitief, ja'', verzucht De Reus na de nederlaag tegen PSV. ''Dat zijn nogal woorden'', werpt verslaggever Sanne van Dongen van ESPN direct op.

''Ja. Maar ik denk dat dat de realiteit is. Ik hou er gewoon van om reëel te zijn. Aan het begin van de wedstrijd zei ik dat wie de meeste fouten maakt, verliest. De derde tegengoal door balverlies. Dan verlies je de wedstrijd'', baalt De Reus van de 3-1 van PSV in de 75ste minuut.

''Als we fouten maken die we normaal niet maken... Het is zuur, voor iedereen. Maar de realiteit is denk ik dat PSV vandaag de betere was'', aldus De Reus, die tot slot ingaat op de vraag hoe ze naar zichzelf kijkt, mocht Ajax naast de titel grijpen.

''Dan zijn we niet geslaagd en hebben we geen prijzen gewonnen. Dat was natuurlijk wél het doel. Dan gaat men vragen of het seizoen mislukt is. Dan is het seizoen inderdaad mislukt. Het was niet goed genoeg'', zo besluit de coach van Ajax Vrouwen.

Met de minieme achterstand op PSV heeft Ajax ondanks de voorspelling van De Reus nog volop uitzicht op de landstitel. De Amsterdammers spelen thuis nog tegen ADO Den Haag en Telstar en gaan op bezoek bij FC Twente en Excelsior.