Tottenham Hotspur wil geen 'Tottenham' meer genoemd worden

Tottenham Hotspur heeft onlangs een officiële e-mail verstuurd aan Sky Sports met het onderwerp "Tottenham Hotspur Naming Update", zo onthult The Athletic. De Premier League-club maakt in het bericht opmerkelijk genoeg duidelijk geen 'Tottenham' meer te willen worden genoemd.

Tottenham Hotspur heeft verduidelijking gegeven over de naam van de club. De naam van de club is in eerste instantie 'Tottenham Hotspur'. Indien de clubnaam afgekort wordt dan gaat de voorkeur uit naar de naam 'Spurs'. De club heeft verzocht om niet langer de naam 'Tottenham' te krijgen.

Deze richtlijnen zijn naar alle partijen met Premier League-uitzendrechten over de hele wereld gestuurd. De wijzigingen die Sky Sports in de graphics op televisie heeft aangebracht, zijn ook doorgevoerd door andere omroepen, zoals Viaplay in Nederland. De website van de Premier League is er ook op aangepast. Het is daar altijd 'Tottenham Hotspur' of 'Spurs', nooit 'Tottenham'.

De verklaring van de club hiervoor is simpel: Tottenham is de naam van het gebied, maar niet de naam van de club. Het is al veel langer het beleid van de club om zichzelf geen ‘Tottenham’ te noemen. Dat is al sinds 2011 het clubstandpunt.

“In een wereld vol met United's, City's en Rover's is er maar één Hotspur: Tottenham Hotspur", schrijft de club. "Wanneer u naar het team of merk verwijst, gebruik dan ‘Tottenham Hotspur’, ‘Tottenham Hotspur Football Club’ of ‘THFC’. Noem onze club nooit ‘Tottenham’, ‘Tottenham Hotspur FC’ of ‘TH’."