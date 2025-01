Tottenham Hotspur komt met gezondheidsupdate na akelige val van Bentancur

Het gaat naar omstandigheden goed met Rodrigo Bentancur, zo laat Tottenham Hotspur weten in een korte, hoopvolle update. De Uruguayaanse middenvelder van de Spurs liep woensdag in de halve finale van de EFL Cup tegen Liverpool een akelige blessure op.

Het incident gebeurde vroeg in de wedstrijd. Via een hoekschop van de zijkant werd de bal voorgeslingerd, waar Bentancur onder de bal doorging en een rare val maakte. Hij leek op zijn hoofd of nek te landen en lag bewegingloos, mogelijk bewusteloos, secondenlang op het veld.

Minutenlang was het medische personeel bezig om Bentancur te verzorgen, waarna de middenvelder - inmiddels vervangen door Brennan Johnson - via brancard en ogenschijnlijk met een doek over hem heen gehesen van het veld werd getild. De wedstrijd lag in totaal tien minuten stil.

De spelers op het veld waren duidelijk bezorgd om de situatie van Bentancur, maar kregen al snel hoopvol nieuws over de middenvelder. "We kunnen bevestigen dat Rodrigo bij bewustzijn is, spreekt en naar het ziekenhuis gaat voor verdere controle", schrijft Tottenham op X.

Liverpool wenst Bentancur in een reactie daarop veel sterkte. "We denken allemaal aan je, Rodrigo", aldus de Reds.