Tottenham Hotspur is het oneens met zware straf voor Rodrigo Bentancur en gaat in beroep

Tottenham Hotspur gaat in beroep tegen de forse schorsing die Rodrigo Bentancur opgelegd heeft gekregen, zo meldt de club via de officiële kanalen. De Uruguayaan kreeg maandag te horen dat hij zeven wedstrijden moet toekijken, naar aanleiding van een grap over teamgenoot Son Heung-min. De Londenaren vinden zeven wedstrijden schorsing overdreven.

Een Uruguayaanse journalist vroeg Bentancur in juni live op televisie of het niet mogelijk was om een shirt van een Spurs-speler voor hem te regelen. “Die van Sonny”, reageerde de middenvelder. “Het zou ook een shirt van zijn neef kunnen zijn, want die lijken toch allemaal op elkaar.”

Er ontstond direct ophef over de opmerking van de middenvelder, die zich via sociale media onmiddellijk verontschuldigde bij zijn Zuid-Koreaanse ploeggenoot.

"Sonny, broer! Ik bied je mijn excuses aan voor wat er is gebeurd, het was gewoon een hele slechte grap. Je weet dat ik van je hou en ik zou je nooit respectloos behandelen of jou of iemand anders pijn doen!”, zo luidde de boodschap. Son nam het zijn teamgenoot niet kwalijk.

"Lolo zou nooit opzettelijk iets beledigends zeggen", zo schreef Son op Instagram. "We zijn broeders en er is helemaal niets veranderd. We hebben dit achter ons gelaten, we zijn een eenheid en we zullen de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer samen zijn om als één man voor onze club te vechten.”

De FA was onverbiddelijk en deelde Bentancur naast een schorsing van zeven wedstrijden ook een boete van omgerekend zo'n 120.000 euro uit. De schorsing geldt alleen voor nationale wedstrijden, wat inhoudt dat hij in de Europa League wel gewoon mag uitkomen.

Tottenham laat het er niet bij zitten en gaat in beroep tegen de lengte van de schorsing. "We kunnen bevestigen dat de club in beroep is gegaan tegen de lengte van Rodrigo Bentancurs FA-schorsing, die eerder deze week werd uitgevaardigd."

"Hoewel we de schuldigverklaring van de onafhankelijke regelgevende commissie tegen Rodrigo accepteren, zijn we van mening dat de daaropvolgende sanctie streng is. Rodrigo blijft geschorst in de nationale competities terwijl het beroep wordt behandeld. De club zal gedurende deze tijd geen commentaar geven."