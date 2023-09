Totale wanorde in Amsterdam: ‘Jongen van 6 zit met fakkel bij vader op de nek’

Zondag, 24 september 2023 om 19:31 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:56

Henk Spaan stond in de buurt van de rellen van de Johan Cruijff ArenA. De sportjournalist schrijft in zijn column in Het Parool over de totale chaos in Amsterdam na het staken van De Klassieker en meldt dat er door verschillende groepen ‘zware vuurwerkbommen’ gegooid werden. De columnist spreekt over een ‘surrealistisch beeld direct uit een film van Sorrentino’.

“Ik ben vertrokken toen ze, nadat er al eerder een bekertje op het veld was beland, vuurwerk in het strafschopgebied van Feyenoord gooiden”, zo steekt Spaan van wel. “Honderden mensen liepen naar buiten, waar het ook niet veilig was. Er stond een groep bij een café die hele zware vuurwerkbommen in de rondte smeten. Er zat een jongetje van een jaar of zes op de nek van zijn vader, in de hand van het kind een brandende fakkel, in zijn ogen een starre blik.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het was een surrealistisch beeld uit een film van, pakweg, Sorrentino”, vervolgt de journalist. “In een invalidenwagentje een trillende vrouw met haar handen voor haar oren. ‘Gaat het, mevrouw?’, vroeg een voorbijgangster. ‘Het is zo’n lawaai. Mijn oren doen pijn’, zei ze. Mijn dochter en ik liepen naar de garage. Ze zei dat ze zich voor het eerst onveilig had gevoeld in de ArenA”, aldus Spaan.

De rust lijkt inmiddels wedergekeerd rond de Johan Cruijff ArenA. Hooligans drongen onder meer op gewelddadige wijze de hoofdingang van het stadion binnen. De ME moest uiteindelijk traangas inzetten en charges uitvoeren om de supporters weg te krijgen. Over eventuele aanhoudingen wil de politie nog geen uitspraken doen.