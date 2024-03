Toptransfer van Ajax ketste af: ‘Het vliegtuig naar Chelsea stond al klaar’

Edson Álvarez was in de zomer van 2022 héél dicht bij een transfer naar Chelsea. Dat onthult de 26-jarige Mexicaan in gesprek met Caliente TV. De huidige speler van West Ham United was naar eigen zeggen één uur verwijderd van het vliegtuig dat hem naar the Blues zou brengen. “Maar Ajax zei: ‘Je gaat niet. Je gaat echt niet weg.’”

Alfred Schreuder volgde de naar Manchester United vertrokken Erik ten Hag in de zomer van 2022 op in Amsterdam. Eerstgenoemde zag vervolgens hoe de ene na de andere sterkhouder de deur achter zich dichttrok in de Johan Cruijff ArenA.

Onder anderen Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Perr Schuurs (Torino), André Onana (Inter), Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch (beiden Bayern München), Sébastien Haller (Borussia Dortmund) en Lisandro Martínez (Manchester United) vertrokken bij Ajax, terwijl Manchester United op 30 augustus ook 95 miljoen euro neertelde voor Antony. Die transfer hing al langere tijd in de lucht, waardoor de Amsterdammers konden anticiperen op het vertrek van de Braziliaan.

Het had echter niet veel gescheeld of ook Álvarez was die zomer vertrokken uit Amsterdam. Chelsea was in verregaande onderhandelingen met Ajax en wilde de Mexicaan dolgraag overnemen.

De Amsterdammers trokken op het laatste moment echter de stekker uit de deal. “Het vliegtuig stond al klaar op het vliegveld en toen zei Ajax: ‘Je gaat niet weg’”, aldus Álvarez.

Schreuder wilde niet nóg een belangrijke pilaar uit het elftal van Ten Hag laten vertrekken, waardoor de Mexicaanse rechtspoot noodgedwongen bij Ajax moest blijven. “Of mensen het nu geloven of niet, het maakt voor mijn geen verschil: ik ben degene die het mee heeft gemaakt. Ik was een uur verwijderd van het vliegtuig om bij Chelsea te tekenen.”

“Toen zei Ajax tegen mij: ‘Je gaat niet. Je gaat echt niet weg.’” Álvarez zou het seizoen daarom afmaken bij Ajax, dat op de derde plaats eindigde in de competitie. De 73-voudig international van Mexico leek afgelopen zomer lange tijd onderweg naar Dortmund, maar die Borussen trokken na een tijdje de stekker uit de onderhandelingen. Uiteindelijk ging Álvarez voor 38 miljoen euro naar West Ham, voor wie hij tot dusver 35 wedstrijden speelde.

