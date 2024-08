Sean Steur tovert enkele dagen na eerste profcontract bij Ajax met weergaloze assist

Ajax Onder 19 heeft zaterdag een klinkende 7-1 overwinning geboekt op de leeftijdsgenoten van VVV-Venlo. In het bekerduel maakte Emre Ünüvar zijn naam als doelpuntenmachine waar met vier treffers. Toch was het Sean Steur die met een heerlijke assist de show stal.

Lange gebeurde er niks noemenswaardigs op Sportpark De Toekomst, maar vlak voor rust werd de ban gebroken door Ünüvar.

De jeugdinternational van Oranje werd op fraaie wijze bediend door Steur, die de bal over de defensie van VVV heen wipte, waarna Ünüvar in twee instanties raak schoot.

Europa League Qualification Ajax AJX 2024-08-29T18:00:00.000Z 20:00 Jagiellonia Bialystok BIA

Steur beleefde zo een week om niet snel te vergeten. Geruchten gingen enkele maanden geleden dat hij openstond voor een vertrek naar PSV, maar besloot Ajax vervolgens alsnog trouw te blijven.

Afgelopen dinsdag was er eindelijk witte rook: Steur tekende zijn eerste profcontract en ligt nu tot medio 2027 vast in Amsterdam.

Directeur voetbalzaken Marijn Beuker liet op de clubsite weten in zijn nopjes te zijn dat Steur zijn eerste contract bij Ajax heeft getekend. “Hij is een groot talent en de laatste jaren niet voor niets vervroegd doorgeschoven.”

“Sean is een dynamische middenvelder die goed kan dribbelen en altijd de oplossing vooruit zoekt. We hebben veel vertrouwen in een mooie toekomst voor hem bij onze club”, besloot Beuker.