Toekomst Sven Mislintat bij Borussia Dortmund onzeker: bestuur én trainer woest om dwaze actie voormalig bestuurder Ajax

De toekomst van Sven Mislintat bij Borussia Dortmund hangt aan een zijden draadje, zo weet BILD zondagavond te melden. De technisch adviseur van de club leeft op gespannen voet met trainer Nuri Sahin en het wederzijdse vertrouwen is volledig weg, zo klinkt het.

In april werd bekend dat de 51-jarige Duitser een technische functie kreeg bij Dortmund waar hij zich bezig zou gaan houden met de planning van de selectie. Ruim drie maanden later zit Mislintat plotseling op de schopstoel.

Tijdens een trainingssessie in Brackel stapte Mislintat het veld op en na afloop verscheen hij voor enkele camera’s. Dat schoot volledig in het verkeerde keelgat bij Sahin, die woest werd en bij de clubleiding klaagde over het gedrag van de voormalig directeur voetbalzaken van Ajax.

Na de klacht van Sahin heeft Mislintat een reprimande gehad van het bestuur. Ook binnen de ploeg zou de aanwezigheid van Mislintat tijdens trainingen een belangrijk onderwerp van gesprek zijn.

Intern zijn er geprobeerd gesprekken te voeren om de situatie onder controle te krijgen, maar volgens de berichtgeving is een dialoog ‘niet mogelijk’ vanwege het ‘dominante gedrag’ van de technische man.

Het clubmanagement is niet blij met de situatie, want de afspraak is dat Mislintat alleen mag adviseren. Nu blijkt de planner plotseling ook zelf gesprekken te voeren met spelers over transfers en hij lijkt spelers uit zijn eigen netwerk binnen te willen brengen.

Tot overmaat van ramp wordt Mislintat ervan beschuldigd interne, gevoelige informatie te lekken. Bovendien heeft hij twee interviews gegeven waar de club niets van wist.