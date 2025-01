Titelstrijd Eredivisie weer helemaal open: PSV gaat onderuit bij PEC Zwolle

PSV heeft zaterdag op bezoek bij PEC Zwolle de derde competitienederlaag van het seizoen geleden. In het MAC3PARK stadion werd het 3-1. Filip Krastev was de grote man bij PEC, met twee goals en een assist. Luuk de Jong miste een penalty voor de Eindhovenaren. Als Ajax zondag van sc Heerenveen wint, is het gat tussen koploper PSV en nummer twee Ajax nog maar één punt.

Trainer Peter Bosz koos ervoor om onder meer Noa Lang en Ismael Saibari op de bank te laten starten bij de bezoekers. Daardoor was er wel een basisplaats voor onder meer Joey Veerman, Guus Til en Ivan Perisic. Malik Tillman ontbrak helemaal bij de Eindhovenaren, nadat hij een zware enkelblessure op heeft gelopen.

PEC begon uitstekend en kwam al binnen twee minuten op een 1-0 voorsprong. Krastev strafte balverlies van Jerdy Schouten keihard af door de bal via de binnenkant van de paal in de lange hoek te schieten: 1-0.

Daarna was het aan PSV om op zoek te gaan naar de gelijkmaker. Johan Bakayoko en De Jong kopten over, maar halverwege de eerste helft tekende Bakayoko alsnog voor de 1-1 door een lage voorzet van Perisic hard en hoog binnen te knallen.

De Eindhovenaren kregen enkele minuten later zelfs de mogelijkheid om op voorsprong te komen. Na inmenging van de VAR kregen ze een strafschop, vanwege een overtreding van Eliano Reijnders op Perisic. De Jong pakte het cadeautje echter niet uit: hij schoot vanaf elf meter naast.

Aan de andere kant van het veld werd er nog voor rust wél gescoord. Krastev controleerde een afvallende bal uit een corner met de borst, en schoot daarna hard en hoog raak: 2-1 voor PEC. Dat was ook de ruststand, ondanks dat De Jong en Perisic aan het einde van de eerste helft nog dreigend waren.

In de tweede helft ging PSV op jacht naar de 2-2, en dat leverde een aantal gevaarlijke momenten op. In de counter was echter ook PEC en aantal keer dreigend, al ontbrak het vaak aan een goede laatste pass.

Bosz koos ervoor om na een uur spelen Lang, Saibari en Ricardo Pepi te brengen. Niet veel later was Pepi op aangeven van Lang dicht bij een doelpunt, maar via een verdediger ging de bal naast. Ook Saibari (geblokt schot) en Ryan Flamingo (kopbal) waren gevaarlijk.

Tien minuten voor tijd leek Nick Fichtinger het duel definitief te beslissen, door raak te koppen uit een kort genomen hoekschop. Na inmenging van de VAR werd het doelpunt echter afgekeurd, omdat Dylan Mbayo hinderlijk buitenspel stond.

Tien minuten vol spanning volgden. Pepi was het dichtst bij de 2-2: hij kopte de bal op de lat. Maar PSV wist de gelijkmaker niet meer te produceren, ook niet met de invallende debutant Esmir Bajraktarevic binnen de lijnen. In de slotfase maakte Dylan Vente uit de counter ook nog de 3-1, op aangeven van Krastev. Zo wint PEC voor het eerst sinds 13 september 2014 weer eens van de Eindhovenaren.