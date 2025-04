Tilburg Tifosi komt met duidelijke statement tegenover Willem II-trainer Peter Maes

Willem II draait sinds de winterstop niet meer zoals het daarvoor deed. De ploeg van de Belgische trainer Peter Maes behaalde slechts twee puntjes in de laatste elf wedstrijden. Fanatieke supportersgroep Tilburg Tifosi van de Tilburgse club is klaar met de trainer en hing daarom eerder deze week spandoeken op bij het stadion.

Willem II staat momenteel zestiende in de Eredivisie. Dit betekent dat de ploeg nacompetitie zal moeten spelen voor handhaving mocht het hier blijven staan. Het gat naar plek vijftien en aartsrivaal NAC Breda bedraagt zes punten.

Opvallend genoeg werden de enige twee punten deze jaargang behaald tegen Feyenoord thuis (1-1) en PSV uit (1-1). Ook werd er verloren tegen directe tegenstanders Almere City thuis (0-2) en Sparta Rotterdam uit (4-0). Door deze resultaten is de ploeg ver gezakt nadat ze halverwege het seizoen nog knap negende stonden.

De Tilburg Tifosi is daarom ook niet blij met hoe de ploeg presteert en hing dinsdagmorgen spandoeken op bij het stadion. Teksten zoals ‘spelers zetten club voor schut, Maes nu kop van jut’ en gezichten van de trainer met kruizen erdoorheen laten duidelijk de mening doordrukken richting het bestuur.

Maes werd in september 2023 aangesteld als trainer van de Tricolores. In dat seizoen maakte hij Willem II kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Sindsdien heeft hij gemiddeld 1.6 punt per wedstrijd gepakt.

Zondag 13 april staat het volgende duel te wachten voor Willem II. Koploper Ajax komt om 16:45 op bezoek in het Koning Willem II Stadion. Eerder dit seizoen werd het in de Arena 1-0 door een penalty van Davy Klaassen.