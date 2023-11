Tijjani Reijnders noemt slechts 2 concurrenten voor basisplaats in Oranje

Donderdag, 16 november 2023 om 10:53 • Wessel Antes • Laatste update: 11:08

Tijjani Reijnders denkt een goede kans te maken op een basisplaats namens Nederland tijdens het EK van 2024 in Duitsland, zo blijkt uit zijn interview met het Algemeen Dagblad. De 25-jarige middenvelder van AC Milan stelt dat bondscoach Ronald Koeman op zoek is naar een ‘moderne middenvelder’ naast Frenkie de Jong en ziet voor die rol slechts twee concurrenten: de niet opgeroepen Ryan Gravenberch (Liverpool) en Quinten Timber (Feyenoord).

Reijnders speelt sinds afgelopen zomer voor Milan, waar hij een reguliere basisspeler is. De Zwollenaar is blij met het vertrouwen van Stefano Pioli. “De trainer wilde mij per se hebben. Hij zocht een box to box-middenvelder.” Na zestien wedstrijden voor I Rossoneri staat Reijnders op één treffer en twee assists.

De voormalig middenvelder van AZ weet dat hij er goed opstaat bij Koeman, daar de ‘moderne middenvelders’ schaars zijn. Wanneer journalist Mikos Gouka de naam van Timber laat vallen, stemt Reijnders in. “Die ja. En Ryan Gravenberch zou het ook kunnen. Verder zie ik niet echt zo’n type.”

Reijnders zou graag vaker naast Frenkie de Jong spelen in Oranje. Tot nu toe speelde het duo een helft samen in het uitduel met Ierland (0-2 winst). Wennen was dat niet. “Dat ging vrij eenvoudig. Ja, hij staat hoger in de hiërarchie. Dat is ook niet gek als je ziet wat hij de laatste jaren allemaal heeft laten zien. Ook bij Barcelona. Het is aan mij om ook op dat niveau te komen.”

Af en toe denkt Reijnders al aan juni. “Een EK dicht bij Nederland. Als we Ierland verslaan, zijn we er. En dan denk je steeds meer hoe het zal zijn. Wedstrijden in Duitsland, weinig reistijd, het is handig voor de familie.”

Huidige selectie

In de huidige selectie van Oranje lijkt Reijnders dus geen concurrenten te zien. Tijdens de laatste kwalificatieduels met Ierland en Gibraltar heeft Koeman toch flink wat verschillende middenvelders tot zijn beschikking.

De Zaandammer kan kiezen uit Teun Koopmeiners, Jerdy Schouten, Mats Wieffer, Marten de Roon, Reijnders, Joey Veerman, Calvin Stengs en Xavi Simons. Tegen Ierland zal zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA blijken welke middenvelders er op dit moment een streepje voor hebben.