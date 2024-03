Tijjani Noslin scoort op heerlijke wijze tegen AC Milan, dat wel wint van Hellas

AC Milan heeft zijn tweede plaats in de Serie A verstevigd. De ploeg van trainer Stefano Pioli won ondanks een heerlijke treffer van Tijjani Noslin met 1-3 van Hellas Verona. Doelpuntenmakers aan de zijde van Milan waren Theo Hernández, Christian Pulisic en Samuel Chukwueze. Milan heeft nu drie punten meer dan Juventus (62 om 59); Hellas staat op plek vijftien, twee punten boven de streep.

Aan de kant van Hellas stond Noslin in de spits. De Amsterdammer werd in zijn rug gesteund door onder meer Tomás Suslov, ex-FC Groningen. Bij Milan verscheen Tijjani Reijnders aan de aftrap. Hij vormde centraal op het middenveld een koppel met Ismael Bennacer. Noah Okafor kreeg in de punt van de aanval boven Olivier Giroud.

Fikayo Tomori kreeg al snel de mogelijkheid om de score te openen. De Engelsman kreeg de bal uit een vrije trap en zag zijn schot maar net naast het doel vliegen. Een prachtige volley van Okafor leidde na een kleine twintig minuten spelen bijna alsnog tot de openingstreffer. De Zwitser zag zijn inzet, tot zijn eigen ongeloof, net zo fraai door Lorenzo Montipo uit de bovenhoek worden getikt.

Ook Pulisic kwam dichtbij bij de 0-1. De Amerikaan zag zijn snoeiharde inzet via de onderkant van de lat uit de doelmond stuiteren. Milan bleef de bovenliggende partij en ging onverminderd op jacht naar de voorsprong. Zo zag Okafor zijn inzet, op aangeven van Pulisic, een meter naast het doel van Montipo vliegen.

Vlak voor rust pakte Milan alsnog de voorsprong. Leão gaf mee aan Theo Hernández, wiens pass in eerste instantie niets opleverde. De bal bleef echter in het bezit van de Fransman, die de bal vervolgens zelf maar besloot binnen te schieten in de korte hoek: 0-1.

Niet lang nadat het eerste fluitsignaal van de tweede helft klonk, werd het 0-2. Hellas-verdediger Pawel Dawidowicz stond te schutteren, waardoor Okafor vrije doortocht had richting het Montipo. De goalie kon de poging van de Zwitser nog wel keren, maar was kansloos op de rebound van Pulisic: 0-2.

Hellas gooide het schroom daarna wat meer van zich af en had via Noslin eigenlijk de aansluitingstreffer moeten produceren. De van Fortuna Sittard overgekomen aanvaller kopte van dichtbij echter over en kopte van dichtbij over het doel van Mike Maignan. Na iets meer dan een uur spelen was het alsnog raak voor de Amsterdammer. Milan wekte de bal niet goed weg en Noslin werkte de bal in de verre hoek met een heerlijke dropkick: 1-2.

Daar is ?????????????? ???????????? ??

Met een geweldige uithaal brengt de Nederlander de spanning terug in de wedstrijd ??#ZiggoSport #SerieA #VeronaMilan pic.twitter.com/D50BYUiyX4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 17, 2024

Een resultaat zou er echter niet inzitten voor Hellas, mede doordat ook Chukwueze, die inviel voor de immer dreigende Okafor, zijn naam op fraaie wijze op het scorebord wist te schieten. Hellas werkte een hoekschop van Milan niet goed weg, waarop Chukwueze met een heerlijke volley in de verre hoek voor de 1-3 tekende.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties