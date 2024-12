Tijjani Babangida is terug in Nederland en doet zijn hartverscheurende verhaal: 'Ik weet niet hoe ik nog leef'

Tijjani Babangida doorleeft een ware hel. De oud-voetballer van onder meer Ajax, VVV-Venlo en Roda JC was eerder dit jaar betrokken bij een zwaar auto-ongeluk, waarbij zijn vrouw en hijzelf zwaargewond raakte. Zijn achttien maanden oude zoontje Fadil en zijn broer, Ibrahim, kwamen om. Om de revalidatie van Baba en zijn vrouw te bekostigen, zijn zijn vrienden een crowdfundingsactie gestart: Support Baba.

Inmiddels is het ruim een halfjaar geleden dat Babangida betrokken raakte bij het fatale auto-ongeluk in Nigeria. Oude voetbalvrienden schoten te hulp nadat zij lucht kregen van het vreselijke nieuws.

Babangida probeert zijn leven weer op te pakken in het Zuid-Limburgse heuvelland. Bij onder andere ESPN deelt de 51-jarige oud-voetballer zijn hartverscheurende verhaal en legt hij uit waarom hij weer in Nederland is.

"Dit jaar heb ik een heel zwaar auto-ongeluk gehad", blikt hij vol verdriet terug. Ik weet niet hoe ik nog leef. Mijn broer Ibrahim, oud-speler van FC Volendam, overleed meteen. Ook mijn kleine zoontje Fadil van achttien maanden is overleden."

Babangida en zijn vrouw overleefden het ongeluk, maar raakten ernstig gewond. "'Mijn vrouw is één oog verloren. Als je haar ziet, durf je geen tweede keer te kijken", zegt hij met trillende stem en tranen in zijn ogen. "Haar arm is verlamd, die kan zij niet meer gebruiken. De revalidatie duurt nog maanden."

Bij Roda JC startte het initiatief om Babangida waar mogelijk te helpen. Inmiddels revalideert de oud-voetballer ook bij de Kerkraders. "Ik zei dat het slecht met mij ging, maar nog veel slechter met mijn vrouw. Normaal vraag ik nooit hulp, maar nu vroeg ik aan de jongens of ze mij en mijn vrouw konden helpen."

Via de club werd er een rustig huis geregeld voor Babangida en werd het ziekenhuis in Maastricht ingeschakeld. "Die jongens hebben alles voor mij gedaan", is hij dankbaar. "De hele selectie van Roda met wie ik vroeger speelde, heeft mij geholpen. Het is echt ongelooflijk wat er gebeurt."

Het leed van het verliezen van een kind is onvoorstelbaar groot, vertelt Babangida. Na thuiskomst uit het ziekenhuis vroeg hij aan zijn zus om alle herinneringen aan zijn zoon uit het huis te halen. "Er komt wel weer een tijd dat ik zijn foto’s en video’s kan bekijken. Maar nu ben ik nog bezig om alle trauma’s te verwerken. Mentaal rust te hebben."

Babangida zet voor de buitenwereld een masker op, maar heeft ongelooflijk veel pijn. "Hij lacht van buiten, maar hij huilt van binnen", weet oud-trainer Huub Stevens. Door mislukte investeringen raakte de oud-aanvaller het geld dat hij tijdens zijn spelersloopbaan verdiende kwijt.

Zelf is Babangida geopereerd aan zijn knie en zijn vrouw heeft reeds een zware gezichtsoperatie ondergaan. Er zullen nog een aantal zware operaties moeten volgen. Daarom is er door zijn oud-clubs een crowdfundingsactie op stelten gezet.

De totale kosten voor de operaties en revalidatie van Babangida en zijn vrouw bedraagt 170.000 euro. "Gelukkig hebben Ajax, VVV en Roda allemaal aangeboden om mij te helpen. Zij hebben de handen ineengeslagen, zodat niet alleen maar een paar mensen, maar iedereen kan helpen door middel van een crowdfunding", glimlacht hij - op kenmerkende wijze - door de pijn heen.

Doneren? Dat kan via deze link of de link bovenaan het artikel.