Tiental Spanje neemt na rust alsnog flink afstand van Zwitserland

Spanje heeft zondagavond een ruime overwinning op Zwitserland geboekt in de Nations League. Na een snelle 0-2 voorsprong kwam de spanning in de wedstrijd terug door een rode kaart voor Robin Le Normand. Zwitserland vond de aansluitingstreffer, waarna Ferran Torres en Fabián Ruiz het duel beslisten: 1-4.

Waar Spanje midweeks niet verder kwam dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Servië, wist het de ban tegen Zwitserland wel razendsnel te breken. Lamine Yamal gaf voor op Joselu, die raak kopte. De Zwitserse goalie Gregor Kobel pareerde nog, maar deed dit net achter de doellijn: 0-1.

Zwitserland dacht snel met een antwoord te komen nadat Breel Embolo het overzicht behield en breed legde op Becir Omeragic. Eerder in de aanval maakte Remo Freuler echter hands waardoor deze treffer na tussenkomst van de VAR niet doorging.

Het was een tegenvaller voor de Zwitsers, die al snel een nieuwe domper kregen te verwerken. Nico Williams stuitte nog op Kobel, die zich vervolgens gewonnen moest geven op de rebound van Fabián Ruiz: 0-2.

Spanje zat binnen het kwartier op rozen, al kwam het na twintig minuten spelen plots met tien man te staan na een rode kaart voor Le Normand. De centrumverdediger hield de doorgebroken Embolo vast aan zijn shirt en kon na een lange check van de VAR met een rode kaart inrukken. Bondscoach Luis de la Fuente moest hierop ingrijpen: Pedri werd naar de kant gehaald voor Dani Vivian.

Het overtal werd nog voor rust door Zwitserland uitgebuit. Zeki Amdouni kon bij de tweede paal raak schieten nadat Embolo een hoekschop doorkopte: 1-2. Vivian leek vroeg in de tweede helft uit te groeien tot de grote schlemiel bij Spanje. De verdediger werkte de bal in eigen doel, maar kroop door het oog van de naald doordat de hoekschop van Zwitserland over de achterlijn was geweest.

Spanje kwam nauwelijks meer bij het doel van Kobel. Toen dat een klein kwartier voor tijd eindelijk weer eens lukte, was het wel direct raak. Invaller Ferran Torres legde uit de counter breed op Ruiz, die vervolgens koel afrondde: 1-3. Daarmee was het verzet van Zwitserland ook direct gebroken, want Ferran had na een uitbraak de hoek voor het uitkiezen en gooide het duel vroegtijdig in het slot: 1-4.