Tienkoppig AS Roma verslaat AC Milan opnieuw en meldt zich bij laatste vier

AS Roma heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Europa League. De ploeg van trainer Daniele De Rossi won vorige week met 0-1 van AC Milan en was donderdag andermaal te sterk voor i Rossoneri: 2-1. Gianluca Mancini en Paulo Dybala bezorgden Roma al binnen 22 minuten een riante voorsprong. De halve finale leek in gevaar te komen na de vroege rode kaart voor Zeki Celik, maar verder dan de 2-1 van Matteo Gabbia kwam Milan niet. Roma neemt het in de halve finale op tegen Bayer Leverkusen.

Bij Roma ontbrak Bryan Cristante wegens een schorsing. Zijn plek op het middenveld werd ingenomen door Edoardo Bove. Lorenzo Pellegrini en Leandro Paredes moesten voor de controle zorgen, Dybala, Romelu Lukaku en Stephan El Shaarawy voor de treffers. Bij Milan begon Tijjani Reijnders op de bank. Stefano Pioli gaf de voorkeur aan Ismael Bennacer en Yunus Musah. Voorin werd spits Olivier Giroud gesteund door Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek en Rafael Leão.

Na een gelijkwaardige openingsfase brak Roma in minuut twaalf de ban. Een schitterend schot van Pellegrini belandde nog tegen de paal, maar in de rebound was daar Mancini. De centrumverdediger, vorige week verantwoordelijk voor het enige doelpunt in San Siro, tikte binnen achter de kansloze Mike Maignan: 1-0.

Milan gaf zich niet gewonnen en het zat de bezoekers ook niet mee, toen een schot van Loftus-Cheek via een verdediger van Roma op de lat belandde. Ogenblikken later kwam Leão centimeters tekort om binnen te knikken. Aan de andere kant werd ook Roma weer dreigend. Lukaku liet na om de vogelvrije El Shaarawy te bereiken, maar gelukkig voor Roma belandde de bal voor de gouden linker van Dybala: 2-0.

Daarmee was de uitermate vermakelijke eerste helft nog niet gespeeld. Roma werkte zich onnodig in de nesten, doordat Celik een oliedomme en spijkerharde tackle inzette op Leão: direct rood. Bovendien moesten Lukaku en Dybala het veld al voor rust geblesseerd verlaten. Milan claimde vlak voor rust nog een strafschop, die er niet kwam. Mancini maakte wel hands, maar Giroud deed dat eerst.

Ook na rust kwam Milan niet al te best voor de dag. I Rossoneri moesten minimaal driemaal scoren, maar ondanks de overtalsituatie slaagden zij er amper in om überhaupt kansen te creëren. Roma loerde op de counter en kwam dicht bij de 3-0 via Leonardo Spinazzola, die op Maignan schoot en Milan in leven liet.

In de slotfase verdween het geloof op een goede afloop langzaam maar zeker bij Milan, dat het nog wel probeerde maar telkens net tekortkwam of stuitte op de ijzersterke defensie van Roma. Vlak voor tijd was daar plots Gabbia, die raak kopte en hoopte een spectaculaire comeback teweeg te brengen. I Giallorossi hielden echter stand en bereikten zo voor de vijfde keer in de laatste zeven jaar de halve finale van een Europees toernooi.

