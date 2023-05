Thomas Tuchel heeft basisplaats in huis voor twee van de vier ex-Ajacieden

Zaterdag, 20 mei 2023 om 17:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:40

De opstelling van Bayern München voor het duel met RB Leipzig is bekend. Trainer Thomas Tuchel heeft in zijn basisopstelling een basisplaats in huis voor zowel Noussair Mazraoui als Matthijs de Ligt. Daley Blind en Ryan Gravenberch moeten het doen met een plek op de bank. De wedstrijd begint om 18.30 uur en is te zien op Viaplay.

Bij Bayern begint Yann Sommer onder de lat. De verdediging, van rechts naar links, wordt gevormd door Mazraoui, Benjamin Pavard, De Ligt en João Cancelo. Joshua Kimmich is de verdedigende middenvelder van dienst. De Duits international ziet Jamal Musiala (rechts) en Kingsley Coman (links) de vleugels bestrijken. Leon Goretzka en Thomas Müller staan achter spits Serge Gnabry.

Bayern gaat het duel na de 6-0 zege op Schalke 04 met een goed gevoel in, maar weet dat Leipzig een tegenstander van een ander kaliber is. Tuchel moet het tegen die Roten Bullen stellen zonder Manuel Neuer, Lucas Hernández, Alphonso Davies en Eric Maxim Choupo-Moting, maar heeft wel de beschikking over Sommer. De Zwitserse goalie kampte deze week met ziekte, maar is op tijd hersteld. Bayern wist in zijn laatste 56 (!) thuiswedstrijden in de Bundesliga het net te vinden. Uitgerekend Leipzig was begin 2020 de laatste ploeg die der Rekordmeister van scoren afhield in de Allianz Arena (0-0). Eerder dit seizoen eindigde de onderlinge ontmoeting na goals van Choupo-Moting en Marcel Halstenberg in 1-1.

Leipzig zal vermoedelijk nog aan het bijkomen zijn van de spectaculaire zege vorige week tegen Werder Bremen. Lange tijd leek de ploeg van trainer Marco Rose op weg naar een 0-1 nederlaag, maar twee doelpunten in de absolute slotfase keerden het tij volledig: 2-1. Dankzij die overwinning is Leipzig één driepunter verwijderd van plaatsing voor de groepsfase van de Champions League. Rose kan niet beschikken over Péter Gulácsi, waardoor voormalig Heraclied Janis Blaswich andermaal het doel verdedigt. Leipzig kruiste in alle competities zestienmaal de degens met Bayern en wist slechts eenmaal te winnen. In het seizoen 2017/18 boekten de Oost-Duitsers een 2-1 zege. Zes keer werd het gelijk en negen keer won Bayern.

Opstelling Bayern München: Sommer; Mazraoui, Pavard, De Ligt, Cancelo; Kimmich, Goretzka; Coman, Müller, Musiala; Gnabry.

Opstelling RB Leipzig: Blaswich; Simakan, Orban, Gvardiol, Halstenberg; Szoboszlai, Laimer, Haidara, Olmo; Silva, Nkunku.