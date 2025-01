Thomas Duivenvoorden kondigt vertrek aan en maakt keuze tussen Ajax en Keuken Kampioen Divisie-ploeg

Bekerstuntspecialist Thomas Duivenvoorden gaat zijn geluk beproeven in het betaald voetbal. De hoofdtrainer van Quick Boys verlengt zijn aflopende contract niet en vertrekt zodoende aan het einde van het lopende seizoen.

Voor Duivenvoorden wordt zijn tweede seizoen in dienst op sportpark Nieuw Zuid dus meteen zijn laatste. In 2023 kwam hij over van FC Rijnvogels.

In twee jaar tijd zette Duivenvoorden Quick Boys op de kaart door meermaals te stunten in de TOTO KNVB Beker. Dit seizoen knikkerde de Tweede Divisie-ploeg Almere City, Fortuna Sittard en sc Heerenveen uit het toernooi, vorig seizoen moesten NAC Breda en De Graafschap eraan geloven, terwijl AZ een penaltyreeks nodig had om Quick Boys de baas te zijn.

Namens het bestuur van de ploeg uit Katwijk aan Zee reageert Gert Pluimgraaff realistisch op het aanstaande vertrek van Duivenvoorden. "Thomas heeft zijn ambities nooit onder stoelen of banken gestoken. Sinds zijn aanstelling bij Quick Boys zijn wij op de hoogte van zijn aspiraties om in het betaalde voetbal aan de slag te gaan. Zijn besluit om de club aan het einde van het seizoen te verlaten komt dan ook niet geheel onverwachts."

"Thomas heeft in de afgelopen twee jaar geweldige resultaten geboekt. Ook de manier waarop hij zijn elftal laat spelen, verdient alle credits. Wij zijn hem ook zeer dankbaar voor zijn aandeel in het verder professionaliseren van onze club en de effort die hij erin gestoken heeft om tot deze prestaties te komen. De successen in het bekertoernooi zullen ons altijd bijblijven. Tot slot hopen wij uiteraard van harte dat Thomas zijn periode op Nieuw Zuid in stijl kan afsluiten", besluit Pluimgraaff.

Al langer is bekend dat in het betaald voetbal (Jong) Ajax en De Graafschap de succescoach een dienstverband aanbieden. In Amsterdam lonkt een plek in de technische staf van het hoogste jeugdelftal, De Graafschap biedt eenzelfde rol bij het eigen vlaggenschip.

Volgens Voetbal International 'lijkt' Duivenvoorden op weg naar Doetinchem om daar assistent-trainer te worden.