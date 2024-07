Thom Haye maakt eerste interlandgoal voor winnend Indonesië; Calvin Verdonk maakt debuut

Thom Haye heeft dinsdagmiddag zijn eerste doelpunt voor Indonesië gemaakt tijdens het gewonnen duel met de Filipijnen. De 29-jarige middenvelder, die deze zomer uit zijn contract loopt bij sc Heerenveen, zag zijn ploeg met 2-0 winnen.

Bijzonderheden:

Haye begon opnieuw in de basis bij Indonesië, dat vorige week het WK-kwalificatieduel met Irak (0-2) verloor. Ook onder anderen Jay Idzes, Calvin Verdonk, Nathan Tjoe-a-On en Ragnar Oratmangoen stonden aan de aftrap.

Het duurde ruim een half uur voordat Haye met een heerlijke goal de score opende namens de thuisploeg. De rechtspoot besloot vanaf een meter of twintig uit te halen en zag zijn inzet in de rechterhoek van het doel belanden: 1-0. Tjoe-a-On was verantwoordelijk voor de assist op de 2-0, die Rizky Ridho voor zijn rekening nam.