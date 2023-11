Thijs Dallinga blijft maar scoren en redt met treffer punt voor Toulouse

Zondag, 12 november 2023 om 16:57 • Lars Capiau • Laatste update: 17:04

Thijs Dallinga blijft het net maar vinden de afgelopen weken. Na zijn goal in Europees verband tegen Liverpool (3-2) eerder deze week, was de Nederlandse spits ook zondagmiddag weer trefzeker. Met zijn doelpunt redde de Groninger een punt namens Toulouse tegen LOSC Lille: 1-1.

Bijzonderheden:

Toulouse kwam na precies een halfuur spelen op achterstand tegen Lille. Leny Yori bracht de thuisploeg met zijn treffer op voorsprong. Na ruim een uur spelen trok Dallinga de stand, tegen de verhoudingen in, gelijk. Uit een vrije trap kopte de aanvaller fraai raak.

Dallinga is daarom, mede dankzij zijn goal vandaag, in de afgelopen zes wedstrijden vijf keer trefzeker geweest. De spits scoorde in beide wedstrijden tegen Liverpool em was de enige doelpuntenmaker aan de kant van Toulouse in de duels met Stade Reims (1-1) en Le Havre (1-2).

LOSC Lille - Toulouse FC 1-1

'30 1-0 Leni Yoro

'65 1-1 Thijs Dallinga