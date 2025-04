Thijs Dallinga beleeft absolute droomavond in halve finale Coppa Italia

Thijs Dallinga heeft dinsdag een prachtige avond beleefd. De spits van Bologna was in het heenduel van de halve finale van de Coppa Italia goed voor twee treffers tegen Empoli, dat met 0-3 ten onder ging. De return in Bologna is op 24 april.

Bijzonderheden:

Halverwege de eerste helft kwam Bologna op voorsprong. Een voorzet van voormalig AZ’er Jens Odegaard stuiterde tot bij Riccardo Orsolini, die met links ongenadig hard uithaalde in de bovenhoek: 0-1.

Niet veel later zag Zwitsers international Dan Ndoye de ruimte bij Dallinga, die zijn moment afwachtte in de zestien. De voormalig Excelsior-spits nam de bal aan en tikte het leer zeer verdekt in de verre hoek achter de kansloze Jacopo Seghetti: 0-2.

Vlak na rust vergrootte Bologna de marge naar drie. Opnieuw liet Ndoye zien over prima visie te beschikken door de bal op een presenteerblaadje bij Dallinga te bezorgen. De spits was te snel voor zijn directe tegenstander en schoot van dichtbij binnen: 0-3.