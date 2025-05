Thierry Henry mist specifieke regel die UEFA in 2021 heeft afgeschaft: 'Hoe kan dat?'

Thierry Henry vindt het geen goede zaak dat uitdoelpunten niet meer ‘dubbel tellen’ in de knock-outfase van Europese toernooien. Dat vertelt de Franse legende bij CBS Sports. Inter scoorde drie keer op bezoek bij FC Barcelona, maar heeft volgende week in eigen huis nu geen voordeel, merkt Henry op.

De regel werd in de zomer van 2021 afgeschaft. Aleksander Ceferin, de president van de UEFA, vroeg zich af of het wel eerlijk was en was van mening dat clubs die in de heenwedstrijd thuis speelden daardoor niet voluit durfden aan te vallen.

“Ik weet dat het al een tijdje zo is en we moeten het accepteren, maar hoe kan je tijdens een uitwedstrijd drie doelpunten maken en dan geen voordeel hebben?”, vraagt Henry zich af in de studio van CBS.

“Ik vond uitdoelpunten altijd heel belangrijk. Je maakt nu drie goals in een uitduel, maar de situatie is eigenlijk hetzelfde als wanneer je 0-0 gelijkspeelt in eigen huis”, aldus de oud-voetballer.

Denzel Dumfries werd de man van de wedstrijd in Barcelona met twee goals en een assist. Met name de eerste goal van de Nederlandse back was van grote schoonheid.

Beide ploegen hebben door het gelijkspel nog alles om voor te spelen. De return in Milaan staat dinsdagavond om 21.00 uur op het programma.