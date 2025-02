Thiago Motta clasht met eigen spelersgroep bij Juventus: 'Ik kan hem niet uitstaan en ben niet de enige'

Thiago Motta lijkt zich steeds meer op dun ijs te begeven bij Juventus. La Vecchia Signora lijkt dit seizoen alle kansen op een prijs al te hebben verspeeld, waardoor ook de ontevredenheid binnen de selectie toeneemt. Een anonieme speler heeft na afloop van de bekeruitschakeling tegen Empoli zijn ongenoegen geuit door te zeggen dat hij Motta ‘niet uit kan staan’. Dat meldt Corriere della Sera.

Juventus werd vorige week in Eindhoven door PSV al uit de Champions League geknikkerd (4-3 over twee wedstrijden). Afgelopen woensdag werd het in eigen huis na strafschoppen uitgeschakeld in de kwartfinale van de Coppa Italia door laagvlieger Empoli. Doordat het in de competitie een achterstand van acht punten heeft op koploper Inter, lijken alle kansen op een prijs reeds vervlogen.

Motta, die normaal gesproken altijd rustig blijft, kon woensdag zijn teleurstelling maar moeilijk verbergen. “Ik schaam me, het was gênant”, sprak Motta klare taal tegenover Mediaset na het bekerdrama. “Je moet dingen verdienen in het leven, maar dit team verwachtte dat het ze aan zou komen waaien. We blijven achter met een gevoel van schaamte.”

Die woorden zijn niet bij iedereen goed gevallen. Zo zou een anonieme Juventus-speler hebben verklaard dat Motta totaal niet lekker ligt bij de spelersgroep. “Ik kan hem niet uitstaan en ik ben niet de enige. Je weet nooit waar je aan toe bent. Noch als basisspeler noch als reserve”, zo citeert Corriere della Sera.

Het medium verzekert dat er ‘een storm op komst is’ in de kleedkamer. Motta zou, ondanks positieve geluiden vanuit het Juventus-bestuur, zijn baan niet zeker zijn. Ook een eindklassering bij de eerste vier, waarmee directe Champions League-plaatsing verzekerd zou worden, zou daar niets aan veranderen.

“Al zijn investeringen pakken slechter uit dan verwacht. Van Teun Koopmeiners tot Nico González. Binnen de club zijn er dan ook mensen met het idee om Antonio Conte terug te halen, dat leefde afgelopen zomer ook al”, aldus het Italiaanse medium.

Echter is dit nog niet meer dan een gedachte, daar Conte momenteel succesvol is bij Napoli. Bovendien zou het ontslaan van Motta door de directie als een ramp worden gezien, ook op financieel vlak. Zijn contract bij Juventus loopt tot medio 2027 en een zomers ontslag zou de club naar verluidt twintig miljoen euro kosten.