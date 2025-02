Juventus-directeur spreekt zich uit over positie Thiago Motta na absolute horrorweek

Juventus zit in de hoek waar de klappen vallen. Vorige week werd de ploeg van trainer Thiago Motta door PSV uitgeschakeld in de Champions League. Woensdagavond volgde de exit in de Coppa Italia, na een beschamende nederlaag (na strafschoppen) tegen Empoli.

‘Ik schaam me, het was gênant", sprak Motta klare taal tegenover Mediaset na het bekerdrama in de kwartfinale. "Je moet dingen verdienen in het leven, maar dit team verwachtte dat het ze aan zou komen waaien. We blijven achter met een gevoel van schaamte."

"Ik schaam me eerlijk gezegd voor wat we in de eerste helft zagen en ik hoop dat mijn spelers hetzelfde voelen. We kunnen onze houding niet zo verkeerd hebben. Het was beschamend en het is duidelijk mijn schuld, omdat ik mijn spelers niet heb laten zien hoe belangrijk de wedstrijd is of wat dit shirt betekent."

Juventus-directeur Cristiano Giuntoli werd op donderdag, een dag na de bekeruitschakeling, gevraagd naar zijn gedachten. "We zijn het eens met wat de coach zei. Deze prestatie was onacceptabel."

“Wij, de coach en het team, zijn daar allemaal van overtuigd. Vanmorgen hebben we met een heldere geest met president Ferrero en het team gesproken. Zij zijn de eersten die erkennen dat ze meer moeten doen om een Champions League-plek veilig te stellen.”

Juventus staat momenteel op plek vier in de Serie A, wat precies genoeg zou zijn om de Champions League te halen. Met name Lazio, dat twee punten minder heeft, aast echter op plek vier, die ook nog binnen het bereik is van Fiorentina, AC Milan, Bologna en AS Roma.

Naast de tegenvallende resultaten is ook het spel van la Vecchia Signora niet bepaald best. Van zijn 26 Serie A-wedstrijden, speelde het precies de helft gelijk. Motta, die aan het begin van het seizoen een driejarig contract in het Allianz Stadium tekende, lijkt echter niet te hoeven vrezen voor zijn baan.

“Wij geloven in het project dat deze zomer is gestart", laat Giuntoli weten bij Sky Italia. "Het is een project dat waarde creëert door veel jonge spelers kansen te bieden, en we zijn ervan overtuigd dat het ons in de toekomst veel voldoening zal brengen. Motta staat niet ter discussie.”